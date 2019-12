​Vip e trend: la t-shirt mania delle Feste

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«C’a Maronn t’accumpagna» con la Vergine in preghiera in sella al vespino 50 special dietro al rider (…di certo napoletano) che sorride sicuro e ben protetto, è proprio il caso!Su t-shirt rigorosamente nera, ma anche in versione ciondolo, braccialetto o portachiavi, è una delle idee per le festività natalizie che ha appena sfornato da Spaccanapoli il vulcanico Massimo Argentiere, qua designer di gioielli della tradizione e qua cultore anzi tifoso delle icone partenopee più popolari: da San Gennaro a Maradona, passando per il Sacro Cuore o Pino Daniele e ora la Madonna. Sono sue le altre magistrali trovate dell’ampolla di sangue logata «Stai Sciolt» o quella col Super San Gennaro che recita «Defend Napoli»: ma questa della Vergine in bianco e celeste su due ruote stampata persino di spalle sul retro t-shirt ha veramente creato un caso.Milioni di visualizzazioni social delle foto pubblicate, che viaggiano per il globo con sorpresa dell’ironico autore, che riceve selfie da Londra o Sidney e mai si sarebbe sognato tanto divertente riscontro, incluse le richieste internazionali e soprattutto “indossatori Vip” a cui l’idea e la maglietta è stra-piaciuta: da, dao il regista, solo per citarne alcuni.Genio e sregolatezza o semplicemente sana creatività tra i vicoli di Napoli.