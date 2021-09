Nola, danza e arti marziali in vetrina ​nelle piazze di Vulcano Buono

Vulcano Buono si trasforma in un palcoscenico per ospitare le esibizioni delle migliori scuole di danza, arti marziali e diversi altri sport del territorio, per intrattenere e coinvolgere con tante attività con cui divertirsi e mettersi alla prova. Piazza Capri al primo piano e Piazza Positano al piano terra, per tutti i weekend a partire dal 25 e 26 settembre fino al 16 e 17 ottobre, ospiteranno tante scuole del territorio impegnate in attività sportive, artistiche e culturali. Un evento che ha come obiettivo dare visibilità e sostegno alle realtà del territorio, offrendo una “vetrina” per valorizzare la loro attività e animare la Galleria. Un ricco calendario di appuntamenti che prevede un’esibizione delle scuole coinvolte e insieme offre la possibilità a chiunque desidera di mettersi alla prova, per scoprire nuove passioni.

Il calendario completo:

Sabato 25 settembre, dalle 17.00 alle 20.00, in Piazza Capri, al primo piano, potrete assistere alle coinvolgenti performance dell’Accademia Effetto Danza. Mentre in Piazza Positano, sarà presente la palestra di CrossFit SSD ARL Black Mamba.

Domenica 26 settembre, dalle 17.00 alle 20.00, in Piazza Capri, al primo piano, potrete assistere agli spettacoli e ballare con l’ A.S.D. Centro Studio Danza l’Incantesimo e divertirvi, in Piazza Positano, con l’ ASCD Studio Arti Marziali: Karate-Do.

Sabato 2 ottobre, dalle 17.00 alle 20.00, in Piazza Capri, al primo piano, potrete scoprire le affascinanti danze orientali della scuola ASD Vox Mundi e in Piazza Positano divertirvi con l’associazione sportiva ASD Shotokan Karate Club.

Domenica 3 ottobre, dalle 17.00 alle 20.00, in Piazza Capri, al primo piano, andranno in scena le coreografie dell’ A.D.S. Centro Studio Danza l’Incantesimo e in Piazza Positano, con l’Associazione sportiva Dilettantistica Radiosa Primavera (ASI), potrete scoprire metodi di allenamento e difesa personale.

Sabato 9 ottobre, dalle 17.00 alle 20.00, in Piazza Capri, al primo piano, vi intratterranno i balli dell’ASD Imperial Ballet. Mentre in Piazza Positano, dalle 13.30 alle 16.30 incontrerete il Centro Fintess Imperial Mariglianella e dalle 17.00 alle 20.00 scopriremo cosa offre la palestra Fit-Express.

Domenica 10 ottobre, dalle 17.00 alle 20.00, in Piazza Capri, al primo piano, ci sarà un assaggio dei corsi offerti dalla scuola di danza e fitness Salida Accademy e potrete mettervi alla prova, in Piazza Positano, con la palestra Fit-Express.

Sabato 16 ottobre, dalle 17.00 alle 20.00, in Piazza Capri, grazie alla Compagnia dei Saltinbanchi Campani, entrerete nel mondo dello spettacolo circense, In Piazza Positano invece, vi aspetterà la palestra WellFit SSDRL.

Domenica 17 ottobre, dalle 17.00 alle 20.00, in Piazza Capri, potrete immergervi in dimostrazioni o prove di hip hop della scuola CK Street Dance e in Piazza Positano entrare nel mondo della magia con la Compagnia dei Sanltinbanchi Campani.

Il Centro Commerciale Vulcano Buono è un progetto dell’architetto Renzo Piano. Pur sorgendo su un’area complessiva di 500.000 metri quadri, Vulcano Buono è armoniosamente inserito all’interno del paesaggio circostante: il suo esterno è infatti ricoperto di macchia mediterranea, soluzione che azzera quasi del tutto l’impatto ambientale dell’opera.