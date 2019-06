CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 9 Giugno 2019, 10:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una invasione zombie in piena regola, degna dei racconti horror che hanno ispirato i grandi registi degli anni '70 e '80 e che hanno dato vita a una intera filmografia dedicata proprio ai morti viventi. E' quanto è avvenuto ieri a via Toledo, nel cuore pulsante di Napoli, quando circa 150 zombie hanno letteralmente preso d'assalto la principale via dello shopping partenopeo, terrorizzando e divertendo allo stesso tempo migliaia di napoletani e turisti. La parata degli zombie è stata organizzata dalla Cooperativa Mestieri del Palco, in collaborazione con la Compagnia Crasc ed aveva lo scopo - riuscitissimo - di pubblicizzare il Napoli Horror Festival che si terrà a settembre negli spazi dell'ex area Nato di Bagnoli.I figuranti provenivano da ogni parte dell'area metropolitana della città e si sono dati convegno alle 16 alla galleria Umberto, da dove, dopo una rapida fase di trucco e parrucco sono partiti per dare l'assalto a via Toledo. Di notevole fattura i costumi di alcuni zombie che hanno sfilato ringhiando e lanciando urla che hanno terrorizzato non pochi bambini accalcati ai lati della strada. Tra gli zombie che hanno sfilato anche tanti giovanissimi che, truccati di tutto punto, non hanno sfigurato al cospetto dei loro compagni di sfilata. Molti i napoletani e i turisti che hanno invaso pacificamente il corteo a caccia di un selfie con il morto.