Carditello, un viaggio nella storia della Reggia borbonica per capodanno

Un viaggio emozionante nella storia della Reggia borbonica con visite accompagnate, voli in mongolfiera e pony per bambini fino al 6 gennaio. Continua Natale a Carditello, la rassegna di eventi per adulti e bambini a cura della Fondazione real sito di Carditello. Il nuovo anno inizia con le visite accompagnate, domenica 2 gennaio, ogni ora, dalle 11.30 alle 15.30, alla scoperta di Meridiane, Scuderie e Cappella Reale.

In programma anche i voli ancorati in mongolfiera, per scoprire Carditello dall’alto con Volare sull’Arte, e i giri sui nostri simpatici pony. E non solo. Per i soci del Club Amici di Carditello, è in arrivo una Sorpresa: il 6 gennaio sarà estratto tra i nostri amici il vincitore di un volo gratuito in utraleggero. Che aspetti? Diventa anche tu parte della nostra famiglia e acquista la card MyCarditello.

Sostieni la fondazione e dona un gelso. Con soli 5,00 euro, puoi adottare una piantina e associare il nome di un bambino, aiutandoci a realizzare il viale dei gelsi a Carditello. Previsti anche kit con i nostri completini “benessere” per cicloturisti e camminatori.

Contatti

Telefono 379 2981223; Mail info@fondazionecarditello.org; Sito www.fondazionecarditello.org