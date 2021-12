Idee regalo Natale 2021 Napoli: cinque prodotti di arte e design

A corto di idee per i regali di Natale? Ecco cinque proposte tutte made in Napoli e Campania.

Otto categorie per otto giorni, cinque proposte a testa per un totale di 40 scelte. Si parte oggi 16 dicembre con «Arte e design».

Massimo Argentiere

Massimo Argentiere è la firma di un brand che ha fatto di Napoli la sua musa ispiratrice. L'antica Partenope e le sue tradizioni più profonde, vengono letteralmente modellate a forma di gioiello. Dalla collezione «San Gennaro» a quella del «Sacro cuore napoletano», in ogni creazione si percepisce Napoli in tutte le sue sfumature. Un'idea regalo adatta anche alle famiglie con la collezione «Family», a partire da 20 euro.

Artistiche Capodimonte

Produttori di ceramica e porcellana, le creazioni spaziano dalle classiche bomboniere alla realizzazione di statue e sculture, fino alla riproduzione di oggetti e opere antiche. Per le festività una sezione dedicata ai regali di Natale che uniscono il sacro e il pagano, a partire da 20 euro.

Valeria Corvino

Valeria Corvino è un'artista napoletana classe '53 che trae ispirazione dalla tradizione artistica della sua città per la realizzazione di litografie e monografie in uno stile del tutto originale. Un regalo adatto per appassionati di arte e non, con prezzi che si aggirano sui 300 euro.

Nilotype

«Nilotype» si definisce laboratorio, editore, collettivo e spazio espositivo. Fabbrica di prodotti 100% handmade, i prodotti variano da dipinti astratti, a quelli ispirati a Napoli. Di spicco, il mazzo di carte napoletane realizzate da quaranta artisti, uno per ogni carta, che diventa così un pezzo unico nel suo genere. A partire da 15 euro.

Le Voci di Dentro

«Le Voci di Dentro», propone un ricco ventaglio di opere realizzate da giovani artisti napoletani. Creazioni che strizzano l’occhio a quella tradizione tutta partenopea fatta di gesti e rituali scaramantici, folklore e tradizioni Tra le opere più rappresentative «Le Mani», una colorata raccolta scultorea basata sul mondo della tipica gestualità partenopea, mani colorate ed evocative racchiuse in eleganti cornici. Non solo, l'atelier progetta anche sculture, gioielli e stampe. I prezzi variano da low cost a luxury.