Idee regalo Natale 2021 Napoli: cinque prelibatezze per i palati più fini

A corto di idee per i regali di Natale? Ecco cinque proposte tutte made in Napoli e Campania.

Otto categorie per otto giorni, cinque proposte a testa per un totale di 40 scelte. Ieri abbiamo visto le migliori «experience» della zona, oggi proseguiamo con regali adatti a tutti i palati: «Food».

La chocolate box di Gay-Odin

La storica fabbrica del cioccolato Gay-Odin non delude neanche a Natale. Quest’anno l’azienda partenopea, dal 1894 punto di riferimento per golosi di ogni età, ha lanciato la chocolate box, una confezione regalo contenete due eccellenze della casa: il liquore al cioccolato Gay-Odin, ovvero un dopocena cremoso e alcolico al punto giusto e il celebre tronchetto di cioccolato foresta, da oltre cento anni brevetto esclusivo Gay-Odin. Per un regalo più classico, l'azienda propone anche un vasto assortimento di pandori e panettoni glassati al cioccolato.

Il cesto vesuviano di Masseria Guida

In occasione del festività, Nunzia Perrot, dal 2021 alla guida di Masseria Guida, propone ai propri clienti idee regalo realizzate con prodotti coltivati nelle terre che circondano la tenuta agricola di Ercolano. Tra questi il Piennolo di Spungilli o le passate e le pelate di pomodoro vesuviano, pomodori interi o setacciati, imbottigliati manualmente senza l’uso di conservanti. Un must anche i liquori di Masseria Guida disponibili nei gusti cherry, liquirizia, agrumi o i lievitati artigianali, realizzati dallo chef resident Basilio Avitabile. Tra questi ultimi spicca il panettone all’albicocca pellecchiella del Vesuvio, farcito con canditi e confettura di albicocca, il panettone classico realizzato con uvetta e canditi e ricoperto di glassa e mandorle e il panettone al cioccolato al latte e fondente.

Il pandoro di mozzarella di Ciro Amodio

Ciro Amodio, brand leader in Campania per la produzione di latticini, è il padre del pandoro di Mozzarella. Una golosa idea regalo nata dal perfetto connubio tra antica arte casearia e la più originale creatività campana: un latticino regale dal peso di 1,5 chili circa realizzato con latte di bufala di alta qualità. Dopo cinque ore il risultato è un pandoro salato dalla crosta bianca, liscia e omogenea, che racchiude al suo interno un cuore di latte. È possibile acquistare il pandoro nelle oltre 60 botteghe del brand distribuite in tutta la Campania.

Il pandoro di carne di S.Qui.Sito

Il pandoro di carne di S.Qui.Sito, azienda di Sant'Anastasia, è il connubio delle migliori materie prime e della lavorazione artigianale. Il dolce veneto diventa, quest'anno e per la prima volta, un secondo piatto da servire ad amici e parenti durante le riunioni di famiglia: l’impresa è affidata agli esperti della carne di S.Qui.Sito che ogni giorno selezionano le migliori carni provenienti da allevatori nazionali e internazionali. Per gli amanti della carne rossa c’è il pandoro di manzo dal sapore ricco e deciso, chi invece predilige le carni bianche può scegliere il pandoro di pollo e tacchino dal gusto più leggero e delicato. Tutti i pandori di carne S.Qui.Sito possono essere personalizzati su richiesta con spezie e granella di frutta secca - mandorle, pistacchi e noci - pronti per essere cotti nel forno di casa.

Le confezioni regalo di pasta Garofalo

Direttamente da Gragnano dal 1789, pasta Garofalo propone una confezione regalo con i migliori prodotti della casa. Non solo pasta ma frina, olio extra vergine d'oliva e gadget dell'azienda. È possibile scegliere tra quattro diversi assortimenti, per soddisfare i gusti più difficili. Basta inviare un mail per ricevere la migliore offerta.