Idee regalo Natale 2021 Napoli: cinque libri per gli appassionati

A corto di idee per i regali di Natale? Ecco cinque proposte tutte made in Napoli e Campania.

Otto categorie per otto giorni, cinque proposte a testa per un totale di 40 scelte. Ieri ci siamo lasciati con «Petfriendly» oggi proseguiamo con «Libri».

'Na storia bella - L'Altra Napoli

In occasione dei 15 anni dalla sua nascita, L'Altra Napoli, la ONLUS che ha lo scopo di cambiare il volto di alcuni dei quartieri più difficili della città, come il Rione Sanità, ha raccolto la storia dei successi e dei progetti realizzati a partire dal 2006 in un libro fotografico. Con una donazione di base di 25 euro, è possibile ricevere a casa «'Na storia bella».

Napoli vista dalle sirene - Sergio Siano

«Un immaginario viaggio lungo il golfo di Napoli, come oggi farebbe una sirena, per restituirci storia, bellezze e contraddizioni della nostra costa», è questa la sinossi del libro «Napoli vista dalle sirene» di Sergio Siano. Un'opera fotografica per scoprire i lati nascosti di una città vista dal mare.

Paesaggio con rovine. Irpinia: un terremoto infinito - Generoso Picone

Il libro di Generoso Picone racconta del terremoto del 23 novembre 1980 che ha distrutto l'Irpinia, indagando a fondo su una vicenda che ha segnato profondamente il Mezzogiorno. Picone, giornalista, cerca di ricostruire la verità di questa tragedia anche da punti di vista inediti.

Libro personalizzato per bambini

E se i più piccoli potessero diventare protagonisti di una storia? È possibile con IlMioLibroPreferito. Il sito offre una vasta scelta di storie personalizzabili, anche a tema natalizio. Per alcuni racconti si possono aggiungere anche due nomi: un regalo perfetto per fratelli e sorelle.

Le poesie - Eduardo De Filippo

«Dopo aver scritto poesie giovanili, come fanno più o meno tutti i ragazzi, questa attività divenne per me un aiuto durante la stesura delle mie opere teatrali», la raccolta di poesie di De Filippo è un viaggio alla scoperta del drammaturgo più celebre di Napoli, la cui passione per i versi nasce quasi per caso.