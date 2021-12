Idee regalo Natale 2021 Napoli: cinque idee... alla moda

A corto di idee per i regali di Natale? Ecco cinque proposte tutte made in Napoli e Campania.

Otto categorie per otto giorni, cinque proposte a testa per un totale di 40 scelte. Chiudiamo oggi 23 dicembre con «Moda sartoriale».

Christmas box di Marinella

Marinella propone tre diverse confezioni natalizie: per lei, per lui e... per tutti! Ogni box ha al suo interno, oltre a un prodotto Marinella (cravatte per lui, borse e foulard per lei), anche una pallina natalizia rigorosamente fatta a mano. I prezzi variano a seconda della box scelta.

Moda sostenibile di Sartoria Nomade

Cosa unisce moda e sostenibilità? Sartoria Nomade è il brand nato dall’incontro tra Flora Sazio, fashion designer con 30 anni di esperienza, e Mirta Robiony, fashion stylist appassionata del mondo digital. A Natale regala l'edizione limitata del pullover “Corredo”, creato in un laboratorio artigianale a Napoli, è composto da frange in super kid mohair applicate a mano e annodate secondo l’antico metodo che si utilizzava per la realizzazione dei corredi.

Antonio Petrone Gift Box

Antonio Petrone Napoli è il nuovo brand di cravatte e accessori moda maschile di alta gamma. Per Natale, la gift box si presenta in color nero, e custodisce al proprio interno una cravatta in edizione limitata accompagnata da un “certificato di autenticità” nel quale sono riportate tutte le specifiche del tessuto e della lavorazione. La particolarità dei prodotti Antonio Petrone è l'utilizzo di tessuti non comuni.

Borsa personalizzata di Tramontano

Tramontano nasce nel 1865 dall’antica tradizione partenopea della lavorazione del cuoio e della pelle. È un marchio in continua evoluzione che è riuscito a bilanciare i valori storici della tradizione con la contemporaneità, creando un ponte tra passato e presente. Per Natale regala una borsa personalizzata con le iniziali nella linea Monogram.

Travel bottle di Meridiano Milano

Per questo Natale il brand di alta profumeria campano Meridiano Milano ha realizzato, un packaging raffinato ed elegante per custodire i propri profumi anche durante i viaggi. Le travel bottle sono pensate per portare sempre con sé il proprio profumo preferito, resistente e unico.