Idee regalo Natale 2021 Napoli: cinque proposte per il proprio benessere

A corto di idee per i regali di Natale? Ecco cinque proposte tutte made in Napoli e Campania.

Otto categorie per otto giorni, cinque proposte a testa per un totale di 40 scelte. Penultima giornata all'insegna del «Benessere».

Kit per la cura di viso e corpo

Prendersi cura di se stessi è sempre un ottimo regalo, per questo la ditta Stanartis propone un kit di integratori e multivitaminici per il viso e il corpo. L'azienda è specializzata nella realizzazione di prodotti che uniscano estetica e cosmesi farmaceutica, con un'attenzione particolare alle materie prime utilizzate.

Trattamento viso e corpo

Il centro benessere Ortensia Tropeano, che da 25 anni si occupa della bellezza e del benessere di viso e corpo con protocolli mirati e tecnologie d’avanguardia, per Natale propone rituali di benessere: dalla classica pulizia del viso a trattamenti corpo completi come i massaggi e percorsi antiaging studiati sulle esigenze di ciascuna paziente.

Peeling e biorivitalizzazione

Il chirurgo estetico Vittoria Murone consiglia per Natale un trattamento non invasivo: un pacchetto da 1 a 4 sedute di biorivitalizzazioni viso a base di acido ialuronico, vitamine e complessi proteici per idratare in profondità e rimpolpare la pelle oppure mesoterapia corpo contro smagliature, cellulite e pelle a buccia d’arancia. Altra idea regalo sono sicuramente i peeling, adatti a tutte le età e svariati in base alla tipologia di pelle.

Cofanetto regalo termale

Le terme Stufe di Nerone offrono dei pacchetti benessere da poter utilizzare in ogni periodo dell'anno. Ogni pacchetto soddisfa diverse esigenze ed è quindi adattabile alle proprie preferenze. In alternativa dei cofanetti regalo, ritirabili in sede o spedibili per posta e per e-mail, da poter personalizzare con una dedica speciale.

Voucher regalo in una spa

Approdo Thalasso Spa, in CIlento, ha ben quattro proposte natalizie: dal voucher singolo, al cofanetto benessere e spa o benessere e resort, senza dimenticare l'home spa box. Ogni proposta ha un differente prezzo di partenza, adatte a ogni esigenza. Da non perdere il calendario dell'avvent, con offerte speciali giornaliere fino a Natale.