Natale 2019, cinque concerti da non perdere sotto l'albero

Natale sta arrivando: ecco cinque concerti imperdibili sotto l'albero.A Palazzo Zevallos Stigliano “Musica a pranzo” il ciclo di concerti gratuiti a ora di pranzo, promossi dalle Gallerie d’Italia di Napoli in collaborazione con i Conservatori di musica del territorio. Un’importante occasione per valorizzare i numerosi talenti, musicisti e cantanti, che si formano nelle fertili fucine degli importanti Istituti della Campania. La rassegna, appuntamento ormai abituale per il pubblico di appassionati napoletani, proseguirà fino al 18 gennaio 2020. Tutti i mercoledì, dalle 13.30 alle 14.30, e sabato, dalle 13 alle 14, si propone un programma molto ampio e variegato a cura del Conservatorio di Musica Domenico Cimarosa di Avellino. Domenica 22 dicembre è fissato il Concerto straordinario di Natale coordinato da Giuseppe Di Capua con la partecipazione di Marina Bruno dal titolo “Gospel, Spirituals & Carols!”.L’Orchestra Scarlatti Junior di Napoli protagonista del tradizionale Concerto di Natale della Camera dei Deputati, diretta dal maestro Gaetano Russo in un programma sinfonico spaziante da Bizet a Sibelius, da Morricone a Beethoven. L’appuntamento è su Rai 2, il 22 dicembre trasmetterà il concerto tenuto da circa 90 tra ragazze e ragazzi della Scarlatti Junior. L’Orchestra, cuore giovane della Comunità delle Orchestre Scarlatti che da alcuni anni cresce a Napoli si esibirà in un ricco e vario programma sinfonico in cui ogni brano scelto ha un suo specifico valore musicale o significato sociale, come afferma Russo, direttore artistico della Nuova Scarlatti e coordinatore didattico-musicale della Junior.Le musiche del ‘700 Napoletano dedicate al Natale chiuderanno la rassegna Convivio Armonico con due concerti di pregio alla Basilica Reale e Pontificia di San Francesco di Paola a Piazza del Plebiscito, il 28 e il 30 dicembre 2019. Il 28 dicembre alle ore 19 lo storico Ensemble “Le Musiche da Camera” di Napoli eseguirà un programma ricco di rarità per il concerto “In Nativitate Domini - Musica per il Santo Natale nella Napoli del ‘700” su musiche di Giordano, Manna, Sabatino, Servillo. Utilizzando strumenti d’epoca, l’ensemble sarà accompagnato da Rosa Cataldi al traversiere e dalle straordinarie voci del mezzo soprano Rosa Montano e del soprano Francesco Divito. Il 30 dicembre alle 19, invece, debutterà la giovane Orchestra F. D’Avalos, intitolata alla figura dell’esimio direttore e compositore Francesco D’Avalos. Diretta da un suo giovane allievo, Fabio Espasiano, con la supervisione di tutor di chiara fama, l’orchestra composta da giovani talenti della Campania proporrà un impegnativo programma da Manfredini, Da Capua, Giordani e Busiello fino a nuove composizioni, con giovani solisti come il soprano Alessia Di Cicco, la timpanista Laura Francesca Mastrominico e Uccello al clarinetto.Chiudono gli appuntamenti di musica classica dell’Autunno Musicale - Suoni & Luoghi d’arte, sabato 21 dicembre al Museo Campano di Capua il concerto del pianista Bruno Canino per la sezione Pianofestival con l’esecuzione di brani di Brahms, Chopin, Liszt, Pyotr, Tchaikovsky, Albéniz e Ravel e giovedì 26 dicembre il grande concerto per un giorno di festa nella splendida cornice della Cappella Palatina della Reggia di Caserta dove l’Orchestra da Camera di Caserta sarà accompagnata dal pianoforte di Bruno Canino su musiche di Mayr, Haydn e Mozart.La scenografia è tra le più affascinanti, proprio di quelle che ti conducono in un viaggio musicale sulle note del sound napoletano per eccellenza. Nel museo nazionale ferroviario di Pietrarsa Enzo Gragnaniello si esibirà insieme ai Solis String Quartet nella sala dedicata alle locomotive a vapore. Una performance che racconta «un viaggio appassionato nella galassia dei cantautori di ogni paese». L’evento si terrà a conclusione delle festività natalizie domenica 5 gennaio, i biglietti, disponibili sul portale vivaticket, partono da 15 euro.