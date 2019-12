© RIPRODUZIONE RISERVATA

Natale 2019, ecco i cinque mercatini da non perdere assolutamente!Dal 30 novembre al 6 gennaio tornano al Museo nazionale ferroviario di Pietrarsa i Mercatini di Natale. Per chi è appassionato di trenini, il Natale è anche l’opportunità per vedere da vicino quelli veri, quelli che hanno fatto la storia delle Ferrovie dello Stato al museo di Pietrarsa, locomotive e carrozze d’epoca faranno da scenografia ai mercatini. Personaggi in costume animeranno i grandi capannoni con le loro storie dedicate tutte ai più piccoli. Gli stand resteranno chiusi il lunedì a eccezione di 23 e 30 dicembre e del 6 gennaio; martedì, mercoledì, giovedì e domenica dalle 10 alle 22 e venerdì e sabato dalle 10 a mezzanotte.Le tipiche casette di legno che ospitano gli stand degli artigiani animano il Castello di Lettere. Fino a giovedì 26 dicembre, con aperture nei fine settimana, nel Castello Medievale situato alle falde dei Monti Lattari si terrà una delle esposizioni più suggestive della Campania: i mercatini con vista sul Vesuvio e sull’intero Golfo di Napoli. Artigiani locali proporranno presepi e pastori e prodotti natalizi ma anche ricami a maglia, palline decorate, intarsi in legno, burattini in latta, ceramiche artistiche e per la gioia dei più piccini c’è anche babbo Natale con la sua casetta e gli elfi.L’appuntamento per un regalo genuino è il 15 dicembre nello spazio del mercato ortofrutticolo comunale a Castellammare di Stabia. Qui si terrà il mercato della terra che proprio in occasione del Natale poterà sui banchi la tradizione della grande tavola della vigilia. Gli agrumi e le noci della penisola sorrentina, i fichi bianchi di Prignano Cilento, le nocciole di Giffoni, le castagne dai diversi distretti dei nostri appennini campani, le verdure degli orti locali, strettamente rispettosi della stagionalità, i legumi delle campagne di Schito, delle colline di Vico Equense e del fertile Cilento.Una piacevole scoperta nel cuore del Sannio. L’appuntamento è alla Tenuta La Forezza (località Tora nel Comune di Torrecuso in provincia di Benevento) fino al 15 dicembre 2019 ci saranno i Mercatini nel Villaggio allestito per le feste. Si potranno acquistare regali originali, prodotti tipici locali, antiquariato, il tutto rievocando gli antichi mestieri. I mercatini apriranno il venerdì, sabato e domenica con un ricco programma dove non mancherà l’enogastronomia: degustazioni, vin brulè e caldarroste per concedersi i sapori della tradizione.Tra i borghi più belli d'Italia, quelli del Cilento si tingono di rosso. A Castellabate e a Santa Maria di Castellabate si celebra la magia del Natale con i tradizionali mercatini. Fino al 15 dicembre il borgo di medievale di Castellabate si trasforma in una grande fiera a cielo aperto. Nelle casette si possono trovare anche le specialità della tradizione enogastronomica tra cui zeppoline, la pizza cilentana o gli Scauratieddi. In concomitanza con l’apertura dei mercatini natalizi sarà anche possibile effettuare delle mercavisite guidate al Borgo Medioevale. I mercatini natalizi si sposteranno vicino al mare, il 20 21 e 22 dicembre, nel parco di villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate.