Natale 2019, ecco i cinque piatti da non perdere: dal pacchero col baccalà alla scarola attaccata

Natale 2019, ecco i cinque piatti da non perdere assolutamente!Per le festività natalizie lo chef stellato Marco Rispo del ristorante Le Trabe di Paestum ha inserito in menù la scarola attaccata. «Sono napoletano di origine - racconta lo chef - e nei pranzi natalizi la scarola è sempre presente. Per il menù di fine anno ho voluto inserire il prodotto nella sua miglior presentazione». Nella ricetta della scarola attaccata si può apprezzare una parte delicata alla base e una più croccante esterna. Capperi naturalmente nella preparazione per la cottura stufata in una soluzione di vino bianco, acqua e aromi e in 30 minuti è tavola.Un piatto caldo che ricorda i sapori della nonna, con il brodo fatto come una volta, da gustare anche dopo le feste. Sono i tortelli di cappone arrosto in brodo di bosco dello chef Luciano Villani de La Locanda del Borgo di Aquapetra Resort&Spa di Telese Terme: «I tortelli sono ripieni di cappone arrosto mentre il brodo è fatto con un mix di ingredienti che raccolgo personalmente nell’orto del resort di Aquapetra che faccio seccare e da cui di ricavo un brodo - spiega lo chef - Sono circa 15 ingredienti, tra cui funghi secchi, timo, alloro, mirto, rosa». Un piatto che simboleggia la continua ricerca di prodotti e materie prime locali interpretati con guizzi di sobria creatività e moderne tecniche di cottura. Un trionfo di prodotti dop e igt del territorio, straordinario giacimento gastronomico tra la provincia di Caserta e quella di Benevento.Un primo piatto che unisce la tradizione napoletana al periodo natalizio col baccalà. Olive, capperi, pomodorini del piennolo, olio, aglio e prezzemolo bagnano il baccalà. «Il baccalà non può proprio mancare nella nostra offerta natalizia - spiega lo chef Enzo Capasso di Casa Capasso di Napoli - e per accontentare i nostri clienti che ci chiedono di iniziare il pranzo con un buon primo piatto abbiamo pensato a questa soluzione. E per servirlo abbiamo scelto il pacchero che è un formato di pasta della tradizione napoletana». Quando il piennolo arriva a metà cottura viene incorporato il baccalà. A due minuti dalla cottura si scola il pacchero al dente e con un mestolo si versano in padella, quando si assorbono i liquidi il piatto è pronto per essere servito.La terrina di foie gras delle Landes con alghe mediterranee, sake e pan brioche alle acciughe del Cantabrico è uno dei piatti che contraddistinguono la cena delle feste al George Restaurant del Grand Hotel Parker's di Napoli. Un piatto che segna il ritorno a Napoli dello chef stellato Domenico Candela: «Dopo dieci anni trascorsi in Francia, ritorno alle origini con i piatti della memoria - spiega Candela - La cucina solare del Sud e del Mediterraneo è la nostra ricchezza». E il mare è l’elemento che fa da cornice al ristorante dalle cui vetrate si può ammirare il Vesuvio e l’intero Golfo di Napoli. Al Grand Hotel Parker's i festeggiamenti dureranno per tutto il 2020, anno in cui si apriranno le celebrazioni per il 150esimo anniversario dell’albergo.Nel menù di Natale dello chef stellato Domenico Iavarone del José Restaurant di Torre del Greco spicca agnello e patate: coscia di agnello, costolette, patate pasta gialla, timo, cipollotto, due uova e brodo vegetale. Effetto finale? Dopo circa un’ora di preparazione doratura esterna e delicatezza dell’agnello si accompagnano in modo sublime alla glassatura. «L’agnello è una pietanza che per Natale accompagna sempre i nostri menù - spiega lo chef Iavarone - spesso le nostre clienti mi chiedono la ricetta e a tutte naturalmente consiglio di preparalo con il giusto tempo e scegliendo i tagli giusti; a quel punto può diventare l’ingrediente segreto per un perfetto Natale».