Natale 2019, ecco cinque appuntamenti per i bambini da non perdere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Natale 2019, la domanda è sempre la stessa: cosa fare con i bambini? Ecco cinque appuntamenti da non perdere assolutamente!Un’allegra banda di elfi e fatine accoglieranno i bimbi nel parco di Edenlandia. Si accende il Natale, torna il Magic Christmas nel parco divertimenti di Napoli aperto tutti i giorni e con ingresso sempre gratuito. Appuntamento non solo con le giostre ma anche con Babbo Natale che incontrerà grandi e piccini il sabato e la domenica dalle 10:30 alle 22 nella sua casetta, dove i più piccoli potranno scrivergli e poi avere anche la possibilità di imbucare la letterina. Tra gli appuntamenti da non poter perdere c'è la parata natalizia, non solo Babbo Natale, a Edenlandia ci si diverte sempre con i pupazzi-mascotte il porcellino Eddy e l’ippopotamina Elly.Orari parco: dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 21, il sabato e la domenica dalle 10 alle 24.Orari straordinari: 23 dicembre 10-01, 24 dicembre 10 -17, 25 dicembre 16.30-01, dal 26 al 30 dicembre 10-01, il 31 dicembre 10-17, dal 1 al 6 gennaio 11-01.Il Giardino incantato con i suoi animali luminosi ha meravigliato i più piccoli, e così sotto l’aranceto spuntano luminose le renne di babbo Natale. Dalle rappresentazioni artistiche agli animali in carne ed ossa. A pochi metri di distanza è stata allestita una fattoria didattica con galline, anatre e, soprattutto, i pony che attendono di essere cavalcati dai più piccoli. È in questa atmosfera che si festeggia il Natale a Villa Fiorentino, con un cartellone ricco di eventi promosso dalla Fondazione Sorrento e dal Comune.Apertura ai visitatori dal 1° dicembre 2019 al 12 gennaio 2020. Orari: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20, il sabato, la domenica e nei giorni festivi chiusura posticipata alle 21.Biancaneve, Mary Poppins, Pinocchio, Cappuccetto Rosso, La Carica dei 101, lo Schiaccianoci, Peter Pan e tante, tante altre storie prendono vita intorno ai bambini. Un Natale da favola è la prima teatrale in cui non c’è un palcoscenico e nemmeno una distanza tra attori e pubblico, tutti interagiscono e si accompagnano creando un intreccio magico. Non c’è una sola scena, ma 10, e non c’è una sola platea. Un percorso itinerante della durata di 90 minuti circa, su prenotazione, con partenza gruppi ogni 30 minuti. In collaborazione con il comune di Cava de' Tirreni e l’assessorato alla cultura, l’evento si svolge al meraviglioso complesso monumentale di Santa Maria del Rifugio in iazza San Francesco. Dal 7 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020.Orario eventi: Dalle 10 alle 21 sabato domenica e festivi, dalle 16 alle 21 giorni feriali.Natale è tutta una scoperta con i Musei delle Scienze Naturali e Fisiche di Napoli. E proprio il Natale è il filo conduttore delle visite guidate e dei laboratori organizzati per le feste dall’Associazione Naturalia, il 21, 22 e 23 dicembre, dalle 9.30 alle 13.30. Una visita insolita che offre l’opportunità di diventare piccoli esploratori anche il 24 dicembre. Camminare tra gli scheletri dei dinosauri o esaminare da vicino le pietre preziose e ancora guardare attraverso un telescopio, è un’esperienza che, come si legge nel blog Viaggiapiccoli , «ti catapulta in un film di Harry Potter».Il Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche - polo scientifico e culturale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II - comprende cinquw strutture: il Real Museo Mineralogico, il Museo Zoologico, il Museo di Antropologia, il Museo di Fisica e il Museo di Paleontologia. I primi quattro si trovano all’interno del Complesso del San Salvatore (nell'antico Collegio dei Gesuiti), in via Mezzocannone 8. Il Museo di Paleontologia si trova, invece, nel Complesso di San Marcellino e Festo, in via Largo S. Marcellino 10.Orari: dalle 10 alle 13.50 nei giorni sabato 14, 21 e 28 dicembre e domenica 8 e 22 dicembre.Giochi arte e creatività. Sono queste le basi dell’offerta formativa, ludica e creativa dei percorsi pensati e realizzati dagli operatori del Progetto PanKids. Obiettivo quello di raccontare e giocare con Joan Mirò, attraverso una proposta diversificata di visite guidate, percorsi creativi e laboratori (per bambini, ragazzi, adolescenti, scuole di ogni ordine e grado, gruppi e famiglie), curata, dal lunedì alla domenica, dalla rete di cinque Associazioni: Arteteca at work; Archipicchia! Architettura per Bambini; Associazione culturale Kolibrì; La Bottega del Liocorno; Il Cerchio Quadrato Onlus. Queste ultime hanno ideato Mirò PanKids un’offerta diversificata per tutte le fasce di età che sperimenta con molteplici linguaggi espressivi le fasi creative del percorso artistico di Mirò.