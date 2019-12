Natale 2019, cinque cartoni animati cult per le feste con i bambini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Che Natale sarebbe per i nostri bambini senza questi cinque cartoni animati imperdibili?Che sia nella versione Disney con Topolino e Pippo, nella versione musical o nel classico cartone animato “A Christmas Carol” è l’opera che per eccellenza dona l’atmosfera e lo spirito natalizio. Il racconto di Charles Dickens è del 1843 ma l’attualità dei temi del romanzo regala ogni anno un nuovo spunto su cui riflettere per poter compiere qualche buona azione durante tutto l’anno. Proprio come il vecchio Scrooge, un signore ricco ma molto avaro che dovrà vedersela con lo spirito del passato, del presente e del futuro per capire quanto si possa essere felice condividendo con il prossimo.Chi potrebbe rinunciare a Minnie e Topolino durante le feste natalizie? I topolini più famosi al mondo sono proprio i primi personaggi che i più piccoli imparano a riconoscere ed è impossibile tenerli fuori casa per le feste. Il bianco Natale di Topolino è uno dei due film usciti nel 2001 per allietare le feste dei bimbi. Ma nel Topo-Club ci sono tutti, anche Paperino che, imbronciato come al solito, viene aiutato dai suoi amici a sentire lo spirito natalizio. Solo un desiderio espresso da Topolino aiuterà l’amico. Così tutti festeggeranno insieme il NataleUn postino che abita in una città del Polo Nord fa amicizia con un solitario giocattolaio, Klaus. E così il mito di Babbo Natale sbarca su Netflix. Alla programmazione per le feste sulla Tv tradizionale si aggiunge un cartone spagnolo scritto e diretto da Sergio Pablos che debutta come regista, con la produzione di Spa Studios ed il supporto di Aniventure. Il messaggio di questo nuovo cartone animato è forte e chiaro ed è un vero e proprio inno alla pace visto che il postino arrivato al Polo Nord si cimenterà nell’impresa di riappacificare gli abitanti del paese. Non mancherà lo zampino dell’ormone vestito di rosso che questa volta vestirà i panni di un giocattolaio eremita.Un cartone che ci sorprende sempre e un po’ ci fa pensare a chi è lontano. Ci aiuta il protagonista Jack, re della città di Halloween, che come al solito organizza la festa. Ma un anno dopo aver scoperto un mondo parallelo al suo ma tutto dedicato al Natale, decide di sperimentare e porta il Natale nel suo mondo. Nightmare Before Christmas è il cartone animato che ci insegna a non aver paura dei cambiamenti. A non aver paura di provare nuove emozioni e a scoprire poi l’effetto che fa.Una favola speciale che ci fa capire di essere nel periodo dell’anno più importante: quello del Natale con la nascita del Bambinello. Perché il Grinch è la favola che ci ricorda che valori come l’amicizia e condizioni come la serenità bisognerebbe coltivarle tutto l’anno. Alimentandoli con piccoli gesti d’amore come lo stare in famiglia. Così anche un cuore inaridito come quello del Grinch finirà per scaldarsi e non essere più cattivo.