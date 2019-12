Natale 2019, cinque film cult delle feste in famiglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Che Natale sarebbe senza questi cinque film imperdibili?L’uomo che avrebbe dovuto vestire i panni di Babbo Natale ai Grandi Magazzini Macy's è ubriaco e al suo posto viene assunto un signore dai modi gentili. Dice di chiamarsi Kris Kringle ma la gioia che arriva a ogni persona che incontra la dice lunga sul suo conto. Unica a non voler cedere alla magia del Natale è la direttrice dei grandi magazzini che spinge la figlia a non credere in Babbo Natale. Ma ben presto si ricrederà.Lo rivedremo in tv anche quest’anno: Una poltrona per due è ormai tradizione. Il classico intramontabile film comico di Natale racconta di un imbroglione squattrinato che celebra il successo di Eddie Murphy. E forse non tutti sanno che la pellicola e si è aggiudicata una nomination agli Oscar per la miglior colonna sonora originale firmata da Elmer Bernstein.Si guarda in famiglia, con i figli, con i nipotini, con i cugini, con gli amici. Insomma, Mamma ho perso l’aereo si guarda sempre. E va bene anche come sottofondo televisivo durante una tombolata o una chiacchierata dopo la cena della vigilia. E anche se dal 1990 sappiamo come va a finire, le avventure del piccolo Kevin ci preoccupano sempre!Forse è colpa del maglione con la renna gigante se prima di Bidget il popolo femminile si è innamorata di Mark. Un grande classico che dal 2001 viene riproposto durante le festività di fine anno raccontando le avventure e le disavventure di una donna single che ha appena superato i 30 anni. Vizi, etichette e ossessioni familiari, come quella della madre che a tutti i costi vorrebbe trovargli un fidanzato a Natale, vengono esaltate in una commedia tutta da ridere.Dieci storie che si concludono la notte di Natale. È la commedia più amata delle feste natalizie. Love Actually è da vedere e rivedere anche se la critica non fu generosa con la commedia più romantica del Natale 2003. L’amore in tutte le sue declinazioni alla fine vince sempre e fa anche scuola: chi almeno una volta nella vita non ha dichiarato i propri sentimenti scrivendoli sui cartoncini bianchi?