Natale 2019, cinque hotel per trascorrere le feste in famiglia

Natale sta arrivando: ecco cinque hotel dove trascorrere le feste in famiglia.





NeapolitanTrips

Dormire nell’arte: NeapolitanTrips è il primo Hostel a mettere l’arte al centro di ogni spazio. Nel percorso verso le camerate si possono ammirare le opere di otto artisti (Luca Arenare, Angela Foria, Omar Mohamed, Marina Bufano, Laura Correale, Giada Piccolo, Flavia Bracale, Roberto Cavalieri) in cui i temi iconici della Napoletanità sono protagonisti. Nella terrazza del Bar l’attenzione è tutta per l’opera realizzata site-specific su una delle pareti da Iabo, artista e writer napoletano, tra i maggiori esponenti della street art made in Napoli. Ma NeapolitanTrips è anche un progetto di accoglienza unico nel suo genere: su quattro piani dello storico edificio della Casa del Mutilato nel cuore di Napoli si può scegliere di pernottare in Hostel, Premium Hostel, Bed&Breakfast e Hotel Royal.





50 Suite

50 Suite è il B&B di charme che Ciro Salvo apre con il partner storico Alessandro Guglielmini sul lungomare Caracciolo, a poche centinaia di metri dalla ormai celebre pizzeria 50 Kalò di piazza Sannazaro. Al primo piano di un elegante palazzo dei primi del Novecento, 50 Suite è una raffinata dimora sul mare con sei camere. Alle pareti – sia nelle stanze che nei corridori - una bella collezione di fotografie d’autore dedicate a Napoli, alla sua storia, al quotidiano, al sacro e al profano: celebri vedute, personaggi mitici, scene vivaci di mercato e feste patronali. 50 Suite si trova a pochi passi dal mare di via Caracciolo e dal caratteristico borgo di Mergellina con il suo porto turistico e il pittoresco molo di Sant’Antonio dei pescatori; a dieci minuti di passeggiata c’è il quartiere dello shopping elegante di Chiaia, il Museo di Villa Pignatelli, la Stazione della Metro di Mergellina.





L’art & Luxury Hotel Residenza San Ferdinando

L’art & Luxury Hotel Residenza San Ferdinando è la residenza in pieno centro che dedica ogni sua suite ad un santo della cultura partenopea, da San Gennaro a Santa Lucia passando per San Martino, proprio a voler ricordare l’immenso patrimonio culturale sul quale la Residenza si affaccia. Siamo nello storico Palazzo dei Duchi D’Alessandro di Pescolanciano, tra Piazza Trieste e Trento e Piazza Plebiscito. Le stanze affacciano su Palazzo Reale e sul Regio Teatro San Carlo e con la vicina passeggiata di via Toledo, la Residenza San Ferdinando è il punto di partenza per una passeggiata vivace tra i vicoli ed i colori ed i profumi e sapori della tradizione





Aquapetra Resort&Spa di Telese Terme

Natale e Capodanno nel Sannio tra borghi che sembrano presepi, castelli medievali, grandi vini e natura intatta. Aquapetra Resort&Spa è da dieci anni l’indirizzo di charme di riferimento di questo territorio tanto antico quanto ancora poco conosciuto e ai margini dei grandi flussi turistici. Nel Sannio si viene per ritrovare luoghi, storie, silenzi e sapori dimenticati. È questo il vero lusso di Aquapetra Resort&Spa, l’albergo nato dal recupero di un antico borgo di pietra, con Spa olistica, ristorante stellato e una cura non comune per i dettagli. Tutto è atmosfera ad Aquapetra: la piccola chiesa con il campanile che accoglie la messa del primo dell’anno, i camini che ardono di legna profumata, il bosco illuminato, il profumo di zenzero e resina. Aquapetra Resort&Spa rifugio di charme per chi viaggia alla ricerca di esperienze di gusto e benessere con la nuova Aqua Promoitalia Clinic, sofisticato centro anti-age dotato di macchine e protocolli di ultima generazione, che integra l’AquaSpa e l’offerta olistica del relais.





La casa di Mimma

Un cottege inglese con tanto di casa sull’albero per la gioia dei più piccini. collocata nel cuore della verde Irpinia, gestita dalla signora Mimma De Masi e dalla sua famiglia in una grande villa color lilla c’è La Casa di Mimma. Un rigoglioso giardino e un ampio frutteto circondano la struttura che offre ai clienti l'occasione di pernottare in una casetta sull'albero, un'originale struttura in legno che affaccia sulla valle del fiume Sele. Un’esperienza che si arricchisce con amache e divanetti che segnano dei punti relax, a questo si aggiunge la gastronomia tipica del territorio per un’esperienza piacevole e indimenticabile. Sotto l’albero? È possibile regalare un pernottamento a data libera con la formula voucher, un regalo ideale per Natale.





© RIPRODUZIONE RISERVATA