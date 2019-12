Natale 2019, ecco cinque appuntamenti da non perdere tra luci d'artista e luminarie

Ultimo aggiornamento: 12:31

Natale 2019, tra luci d'artista e installazioni d'arte: cinque appuntamenti da non perdere assolutamente!Sono ormai un appuntamento imperdibile. Inaugurate il 15 novembre, le luminarie salernitane saranno spente ufficialmente il 19 gennaio 2020. Tra le novità di quest’anno ci sono i Lampadari del Re, spiccano gli addobbi floreali e l’area della Villa Comunale ispirata allo Zoo. Nella famosa piazza Flavio Gioia torna la foresta di luci, un enorme albero ricco di rami luminosi che rende fantastica tutta l’area. In piazza Gian Camillo Gloriosi svetta una stella cometa, in piazza Vittorio Veneto possiamo ammirare l’enorme palla di Natale mentre piazza Sant’Agostino è colorata dai limoni e dalle famose ceramiche di Vietri. In via dei Principati e in via Carmine, invece, brillano i fiori multicolori.Anche Napoli ha le sue luci d’artista. Le luminarie del quartiere Chiaia sono “firmate” da Lello Esposito, il bravo scultore e pittore napoletano che da trent’anni pone al centro della sua ricerca il rapporto tra arte contemporanea e tradizione. L’omaggio alla città di Partenope è intitolato “Di-Segni di Luce” con i quali “illuminarne le radici di Napoli” sempre attraverso i segni e simboli con i quali racconta Napoli da circa quarant’anni. Nelle strade di Chiaia troveremo infatti il Mito della Sirena, il Culto di San Gennaro, Pulcinella Maschera del Mondo, Il Corno benaugurante, I Vulcani, grandi esplosioni di colore, stavolta sotto forma di festose e bellissime.Sculture di luce nella città delle Streghe fino al 6 gennaio. Le luminarie del capoluogo sannita, una vera e propria scenografia di luci, colorano corso Garibaldi: l’installazione è a cura della Camera di Commercio di Benevento e dell’azienda speciale Valisannio, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti della Provincia di Benevento e il Comune di Benevento. Si tratta di luminarie che riproducono paesaggi innevati, catapultando lo spettatore in un’atmosfera magica, tipicamente natalizia, anche con l’ausilio di musica ed effetti visivi.Luci di Natale e atmosfere da sogno sul lago Fusaro. Fino al 7 gennaio 2020 lo spazio della villa comunale e la monumentale Casina Vanvitelliana saranno illuminate dalle luci d’artista. Un percorso che ha inizio nel centro storico di Bacoli, con stand e mercatini di prodotti tipici (presenti fino al 24 dicembre) per arrivare al sito reale borbonico, dove una grande decorazione natalizia accoglie i visitatori: un arco luminoso che si rispecchia nelle acque del lago accompagnando i turisti sul ponte di legno che collega il parco alla Casina Vanvitelliana che per l’occasione sarà illuminata anche di sera.Terminerà il 31 gennaio la XII edizione di M’illumino d’Inverno, la rassegna di eventi che trasformerà Sorrento in un elegante salotto a cielo aperto. Per l’occasione la città è illuminata a festa. Oltre alle luminarie e al grande albero natalizio di Sorrento, tra gli appuntamenti fissi della kermesse non mancheranno le Giornate professionali del cinema di Sorrento, i mercatini natalizi del centro storico ed i presepi viventi. Ci sarà anche tanta buona musica dal vivo con un omaggio a Pavarotti, una rassegna di musica jazz e il concerto evento dei Foja, band indie napoletana.