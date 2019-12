Natale 2019, ecco cinque mostre da non perdere

Ultimo aggiornamento: 12:01

Natale 2019 è anche arte: ecco cinque mostre da non perdere assolutamente!“Joan Miró. Il linguaggio dei segni” è il titolo della mostra al Pan Palazzo delle Arti Napoli, che fino al 23 febbraio rappresenta un appuntamento immancabile per chi è a Napoli. Oltre 15.000 visitatori hanno dato ampiamente ragione alla scelta dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, promotore dell’esposizione, organizzata dalla Fondazione Serralves di Porto con C.O.R. Creare Organizzare Realizzare. La mostra propone una passeggiata composta da nove percorsi, da Il Linguaggio dei segni e la Ballerina del 1924, dove viene messo in evidenza come Miró sfrutta le molteplici funzioni della linea come contorno, come scrittura e, nel caso dell'orizzonte, come indicatore dello spazio, consentendo scambi produttivi di significato.La costruzione di un mito è a cura di Alice Devecchi e mette in luce l'operazione di branding di se stesso attuata dal genio catalano durante tutta una vita, in anticipo sulla definizione medesima di brand. Allestita a Palazzo Fondi, nel centro storico a Napoli, fino al 2 febbraio 2020 e organizzata da LelesArt, in collaborazione con con-fine edizioni e Me-diterranea Art, Branding Dalí, la mostra prende in considerazione una produzione sicuramente meno nota al grande pubblico, che tuttavia aiuta a capire come il processo di “dalinizzazione” perseguito insistentemente dal grande surrealista, si servisse di canali che esulano dall'ambito auratico dell'arte pittorica tradizionalmente intesa.Il genio della Pop Art all’ombra del “suo” Vesuvio. Andy Warhol in mostra nella Basilica di Pietrasanta fino al 20 febbraio 202. Sarà possibile ammirare oltre 200 opere del celebre artista statunitense lungo un percorso che permetterà una visione completa della produzione artistica del genio americano. La mostra è prodotta e organizzata dal Gruppo Arthemisia e Eugenio Falcioni in collaborazione con l’Associazione Pietrasanta Polo Culturale Onlus e Art Motors ed è curata da Matteo Bellenghi.Nel mese di dicembre a Palazzo Zevallos Stigliano, sede museale di Intesa Sanpaolo a Napoli, sarà possibile vedere la mostra “Berlin 1989. La pittura in Germania prima e dopo il Muro”, un'autentica immersione nell’energica Berlino di fine Novecento, dove prende vita una pittura che interpreta lo spirito del tempo e usa un linguaggio libero, irruente e dai toni dissonanti, spingendo all’estremo la creatività e il desiderio di rinnovamento. In mostra i capolavori dei più importanti pittori tedeschi del dopoguerra e tra cui Georg Baselitz, Sigmar Polke, Gerhard Richter, Anselm Kiefer, Albert Oehlen.Sempre a Palazzo Zevallos Stigliano non può mancare la visione del Martirio di Sant’Orsola di Caravaggio, l’opera più importante custodita nel museo. Da pochi giorni ha anche aperto la mostra dossier David e Caravaggio. La crudeltà della natura, il profumo dell’ideale che indaga un tema interessante per la storia della critica perché ricostruisce un periodo poco noto della fortuna del Merisi.Si chiama “Vetrine d’artista” ed è a cura della gallerista Laura Trisorio la rassegna che apre il “Capri Wave Winter Arts Festival”, evento che propone un Natale all’insegna della cultura e dell’arte: un fitto programma di appuntamenti fino al 15 gennaio 2020. Con “Vetrine d’artista”, diciassette artisti di fama internazionale espongono le loro opere nelle vetrine dei negozi dislocati nel centro storico dell’isola, lungo via Vittorio Emanuele, via Camerelle, via Le Botteghe e via Fuorlovado. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di valorizzare il tessuto urbano attraverso l’arte e di offrire ai visitatori e agli abitanti dell’isola un percorso inconsueto nelle tradizionali vie dello shopping caprese.