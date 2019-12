Natale 2019, cinque regali artigianali per stupire sotto l'albero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Natale sta arrivando: ecco cinque regali artigianali per stupire sotto l'albero. Tutto rigorosamente homemade.Le sue figure di metallo hanno la leggerezza del battito d’ali di una farfalla. Francesco Porzio realizza angeli, uccelli, stelle comete. Ed ecco che i materiali più poveri si trasformano in opere d’arte. Creatività e fantasia diventano complementi d'arredo, il lavoro di Iron Angels trova posto nella vita quotidiana: oggetti composizioni e sculture. La cooperativa Iron angels è il risultato di un percorso formativo diretto dal maestro Riccardo Dalisi con un gruppo di giovani del Rione Sanitò di Napoli. Oggi è un laboratorio artistico, con sede a Scampia, che produce opere uniche anche su commissione utilizzando diversi materiali valorizzando così l’artigianato locale.Poliedrica è un brand di gioielli e accessori di design. Nasce da un’idea di Elena Manocchio, storica dell’arte e artista napoletana. Il suo laboratorio è una fucina creativa nella quale vari materiali, il legno e l’argento su tutti, vengono lavorati completamente a mano al fine di realizzare preziosi monili, pezzi unici dal design innovativo. L’anello presentato fa parte di una piccola collezione di gioielli ispirata a opere d’arte contemporanea, intitolata DR5. Nell’immagine un omaggio a Dittico rosa di Ettore Spalletti, grande artista da poco scomparso.Artisgiani, un po’ artisti e un po’ artigiani. Nella bottega di Antonio ed Eufrasia è nato un piccolo prodotto, utile, dal costo contenuto e dall’alta qualità: il ferma-filo. Serve per arrotolare i cavi, caricabatterie o auricolari per tenerli sempre in ordine e per trovarli con facilità soprattutto nelle borse, ideali per tutti i giorni ma anche per chi ama viaggiare. In varie forme e colori, i ferma-filo vengono creati rigorosamente a mano. Nella bottega degli Artisgiani si trova pelletteria artigianale, borse uniche e personalizzate come la fiocchettella o la marsupiella ma anche il servizio di calzolaio online, dal tacco e soletta alle risuolature. Ecco che gli antichi mestieri come quello del ciabattino tornano grazie all’entusiasmo e al lavoro di giovani imprenditori.Un Capriccio caprese da indossare: oggetti ricercati ed esclusivi proprio la magica isola di Capri. È così che creazioni di Debora si ispirano alle bellezze della natura. Piccoli monili che nascon ascoltando le esigenze delle clienti. Orecchini e bracciali che diventano un dono perfetto da mettere sotto l’albero di Natale. Quella che inizialmente era solo una passione, in pochissimo tempo è diventata una piccola realtà imprenditoriale che oggi compie 10 anni. Una passione che Debora ha ereditato dalla sua mamma sua compagna di creazioni ancora oggi. Unendo cristalli, tessili, resine, materiali in ottone e tanti altri generi, prendono forma ninnoli e gioielli scintillanti.Regalarsi una cena? No, una food experience tra le mura casa. Rossella Cassese è la chef che porta direttamente il ristorante a casa tua. Perché il buon cibo preparato nella propria cucina si arricchisce di quell’atmosfera magica data dal calore domestico. L’ingrediente segreto di Rossella è proprio l’amore che vede sui volti di chi nutre. Basta concordare il menù qualche giorno prima e Rossella arriva con la spesa già fatta. Pasta fatta a mano, secondi di carne o di pesce e anche dolci. Non resta che apparecchiare e accogliere gli ospiti. Una cena a partire da 200 euro per dieci persone (senza spesa). Rossella è su Facebook e Instagram alla pagina: Rossella Chef per casa.