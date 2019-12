Natale 2019, cinque idee per regali originali sotto l'albero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Natale sta arrivando: ecco cinque idee per cinque regali originali sotto l'albero.Regalare l’arte. Un pensiero gradito agli appassionati di Pompei che dal 1 gennaio 2020 potranno visitare i siti archeologici ogni volta che vorranno ad un prezzo agevolato, grazie all’abbonamento annuale Pompei 365. La tessera di accesso avrà il costo di 60 euro per Pompei e di 80 euro per Pompei, Oplontis e Boscoreale (l’ingresso a Stabia è gratuito). Un’ulteriore agevolazione è prevista per i giovani tra i 18 e i 25 anni (non compiuti), che potranno accedere illimitatamente al solo costo di 8 euro.In occasione delle festività natalizie inoltre - dal 15 dicembre al 31 dicembre - attraverso la piattaforma www.ticketone.it (senza alcun costo di commissione nel periodo di lancio) sarà possibile acquistare oppure regalare l’abbonamento a un prezzo ulteriormente ridotto: 50 euro per Pompei e 70 euro per tutti i siti.Un po’ di Napoli in casa. Sono già in vendita presso la Libreria Colonnese di San Pietro a Majella e, alla libreria Dante & Descartes in Piazza del Gesù, “I Quadrati” dell’Archivio fotografico Riccardo Carbone, in formato 25x25 e stampati su carta baritata. Oltre ai libri fotografici per questo Natale arrivano stampe in formato quadrato, l’idea nasce dalla volontà di non stravolgere l’immagine immortalata dallo storico fotoreporter del Mattino Riccardo Carbone: all’epoca infatti, siamo negli anni ’50 e ’60, i negativi erano, appunto, quadrati (6x6). Un’idea regalo elegante, ma anche solidale considerando che i proventi sono destinati al progetto di digitalizzazione dell’intero fondo che l’Associazione Riccardo Carbone Onlus, porta avanti dal 2016. Costo 30 euro. Da Colonnese è possibile acquistare anche una serie a tiratura limitata di 30 pezzi (a 250euro) di 8 immagini stampate su una carta molto particolare in formato più grande (50x50) con bollino e firma.I cofanetti di Villa Matilde Avallone sono eleganti confezioni regalo. Vini di qualità prodotti nei territori a maggiore vocazione vitivinicola, dall’alto casertano al Sannio beneventano e all’Irpinia che riscaldano le serate delle feste. Cin cin per celebrare non solo le feste tra Natale e Capodanno ma per brindare alle amicizie di lungo corso. E Falafesta è il Vino Spumante brut realizzato attraverso Metodo Charmat, con uva 100% Falanghina. Un regalo perfetto per sottolineare i momenti più belli da trascorrere con chi si ama valorizzando il made in Campania. A partire da 10 euro.Regalare un'insolita ed esclusiva dinner experience è la proposta di Homeating cena in spazi privati esclusivi, case d’autore, terrazze sul mare, palazzi d’epoca e dimore d’artista. La cena diventa dunque occasione per conoscere una Napoli segreta e altrimenti irraggiungibile e per sperimentare un’esperienza di condivisione. La prenotazione avviene tramite il portale www.homeating.com e si può scegliere tra private dinner - ovvero cene organizzate su richieste specifiche da due a duecento persone - e social dinner in condivisione con altri ospiti. A partite da 50 euro.La compagnia marittima Alicost per Natale ha pensato di regalare sconti sulle future vacanze estive con linee veloci da Salerno alle Eolie da giugno in poi a poco prezzo. «Volare via mare dalla Campania alla Sicilia è possibile con il nostro aliscafo “Tommy” in appena 4 ore - spiega Fabio Gentile, amministratore della Compagnia Marittima Alicost - e per Natale abbiamo pensato di fare delle prevendite dei biglietti sulle corse estive con degli sconti, così da mettere sotto all’albero una vacanza nel Regno delle due Sicilie in vista del nuovo anno». E i biglietti si possono acquistare on Line sul sito www.alicost.it a partire da 40 euro.