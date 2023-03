8 marzo, al Policlinico torna l’iniziativa «Un Libro per prendersi cura»

«Questi piccoli gesti fanno bene al cuore» spiega una paziente mentre dal suo lettino sfoglia le pagine di un libro. Altre donne abbozzano anche un sorriso immergendosi con la mente in un viaggio, all’insegna della lettura, tra gialli partenopei, racconti sull’amicizia e testi sulla cultura e sulle tradizioni napoletane.

È difatti «una carezza», volta a donare anche un solo piccolo momento di spensieratezza, quella promossa stamane in occasione della Giornata Internazionale della Donna dal Policlinico della Federico II in collaborazione Ateneapoli Editore.

«Un libro per prendersi cura» è il nome dell’iniziativa, giunta quest’anno alla sua seconda edizione, che stamane ha fatto tappa nell’Oncoematologia dell’Azienda Ospedaliera federiciana dove, insieme alle mimose donate dall’associazione Oltre il rosa la forza della vita, sono stati offerti testi narrativi e romanzi a tutte le donne che lottano coraggiosamente ogni giorno. Perché «la qualità delle cure e dell'assistenza si costruisce anche attraverso momenti di condivisione e di sostegno come questo», commenta il prof. Sabino De Placido, Direttore DAI Malattie Onco-ematologiche, Anatomia Patologica e Malattie Reumatiche AOU Federico II.

«In Italia – ricorda il prof. De Placido – abbiamo un numero di tumori molto alto, circa 400mila casi, e poco meno della metà, il 48% di questi, riguardano le donne. Ogni anno sono diagnosticati oltre 55mila nuovi casi di tumore della mammella, il più frequente tra le donne. Iniziative del genere sono pertanto importanti per sensibilizzare l’opinione pubblica ed anche le istituzioni al fine di potenziare tutti quei sistemi che hanno come obiettivo specifico il miglioramento della qualità dell’assistenza».

Fondamentale, in tal senso, è l'umanizzazione delle cure: «Come direzione sanitaria siamo impegnati a considerare il paziente al centro del percorso – evidenzia la Dott.ssa Anna Borrelli, Direttore Sanitario AOU Federico II - Abbiamo un gruppo oncologico multidisciplinare per ogni tipo di tumore, anche per la rete dei tumori rari. Chiaramente in questa giornata della Donna tutta l’attenzione è incentrata sul tumore della mammella che è il più diagnosticato nelle donne: per questo abbiamo un percorso con equipe multidisciplinare che garantisce alla persona la cura più adeguata nel setting assistenziale più appropriato».

«Ogni volta che una donna lotta per se stessa, lotta per tutte le donne» diceva la poetessa e scrittrice afroamericana, Maya Angelou. Ed è proprio da questa sua frase che si ispira la seconda edizione dell’iniziativa, rivolta per questo 8 marzo 2023 alle pazienti dell’oncologia medica a cui sono stati consegnati i testi, scritti prevalentemente da docenti universitari napoletani, donati dall’editore Ateneapoli.

«Abbiamo pensato di omaggiare le nostre pazienti oncologiche, che lottano instancabilmente e di cui tutti noi riconosciamo il coraggio e la determinazione – sottolinea il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, Giuseppe Longo, ricordando che un libro può - rappresentare una compagnia durante le pesanti giornate in cui si effettua la chemioterapia e la possibilità di far viaggiare le proprie emozioni attraverso la narrazione, anche questo significa prendersi cura».

«Siamo felici di poter contribuire con alcuni dei nostri autori – chiarisce, invece, il Direttore di Ateneapoli, Gennaro Varriale - Attraverso questa donazione, speriamo di regalare un po’ di leggerezza e spensieratezza a chi quotidianamente combatte battaglie dure ed impegnative».