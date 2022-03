«A Beautiful Mind», cyberbullismo e tutela dei minori all'evento targato Rotary

Riflettere sul disagio psichico causato dal bullismo e fare il punto sulla tutela legale prevista dal nostro ordinamento per combattere uno dei maggiori problemi che affliggono i più giovani: è questo l’obiettivo del convegno che si terrà il prossimo 4 aprile, alle 19.30, al Royal Continental di Napoli. Organizzata dal Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo, la tavola rotonda sarà non solo occasione di confronto ma, soprattutto, un momento conviviale nel quale si darà vita a una community di persone, una vera e propria rete di servizio: psichiatri, assistenti sociali, psicologi, docenti, giuristi e gente comune metteranno a disposizione le proprie competenze e il proprio tempo al fine di abbattere lo stigma sociale e offrire nuova speranza alle vittime. L’evento si inquadra nell’ambito del progetto del Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo “A Beautiful Mind”, in fase di attuazione, con la partnership dell’Associazione Itaca Napoli Onlus che ha, fra i suoi scopi, anche quello di creare un tavolo interdisciplinare permanente proprio sul disagio psichico.

Nel corso della serata sarà, tra l’altro, dato spazio a una testimonianza diretta di cyberbullismo perpetrato attraverso un profilo fake di Instagram, si parlerà delle modalità operative con le quali la Polizia Postale cerca di fronteggiare il fenomeno e sarà presentata l’app “NoBullismo!” realizzata dall’Inner Wheel Italia: un’applicazione gratuita, scaricabile su tutti i cellulari, che fornisce una serie di collegamenti rapidi ai numeri di emergenza, al link del sito dedicato del Ministero Università e Ricerca e alle principali associazioni che in Italia si occupano di tutela minorile.

L’evento vanterà gli indirizzi di saluto del sindaco Gaetano Manfredi, del presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, Antonio Tafuri e di Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania. Modererà il presidente del Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo, Fulvio De Angelis.

Tanti i relatori coinvolti: Patrizia Esposito, già presidente del Tribunale dei Minori, Cristina Gallo, consigliere dell’Ass. Telefono Azzurro, Paola De Ciuceis, docente, giornalista e past president Inner Wheel Castel dell’Ovo, Vincenzo Barretta, psichiatra e presidente di “Noesis – associazione per la lotta al disagio psicologico e alla malattia mentale”, Domenico Ciruzzi, presidente della Fondazione Premio Napoli e la past president Inner Wheel Annamaria Falconio, Maria Rosaria Romano, dirigente del Compartimento Polizia Postale della Campania.