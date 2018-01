A Ischia la Befana arriva dal mare. Premi anche ai balconi fioriti più belli del borgo marinaro

Venerdì 5 Gennaio 2018, 18:39 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2018 18:39

In processione dal mare per consegnare doni ai bimbi e premi alle signore del borgo che per le festività natalizie hanno realizzato i balconi fioriti più belli. Tanti gli appuntamenti organizzati nell’ambito del cartellone “Natale a Ischia un mare di stelle” per il giorno dell’Epifania. Si comincia alle ore 11:00 con il tradizionale arrivo dei Re Magi dal mare che approderanno sulla spiaggia dei Pescatori alla Mandra con i tradizionali doni e tante caramelle per tutti i bambini. L’evento, organizzato dall’Associazione Largo dei Naviganti, vedrà anche un momento di festa con la degustazione di piatti della nostra tradizione. Dalle 16:00 alle 19:00 la musica di “Borgo in festa” risuonerà per tutta Ischia Ponte, tante le postazioni delle band che suoneranno rigorosamente dal vivo e che accompagneranno il tanto atteso arrivo della Befana. Alle 16:00 il Piazzale Aragonese ospiterà la premiazione del balcone e della vetrina più bella di Ischia Ponte. Negozianti e cittadini del borgo di Celsa sono stati chiamati ad abbellire in modo originale vetrine e balconi e sarà un portavoce della Commissione giudicatrice a svelare i nomi dei vincitori e a consegnare loro il tanto ambito premio. Alle 17:00 l’appuntamento è, invece, in Episcopio con la Festa del Presepe nel corso della quale sarà premiato il presepe più bello dell’isola.