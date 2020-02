A Napoli fa tappa il tir itinerante contro i bulli

Chi è stato deriso per la corporatura, chi perché aveva accarezzato un cagnolino per strada ed è stato additato come una «femminuccia» o chi, semplicemente, perché aveva un colore di pelle diverso dai compagni di classe. Sono le storie che hanno raccontato gli studenti delle scuole campane arrivati oggi a Napoli per partecipare a «Inverti la marcia», l’iniziativa della Regione nella settimana contro il bullismo e il cyberbullismo, il tir itinerante che ha fatto tappa a piazza Trieste e Trento. Partita il 3 la manifestazione, che si concluderà domani a Salerno, ha toccato il capoluogo partenopeo in concomitanza con la Giornata nazionale dedicata al tema. Il mega “truck” mobile ha visitato le cinque province campane ospitando scuole e associazioni. Le attività sono state supportate dall’Ordine dei Giornalisti con un decalogo rivolto ai giovani dalla giornalista Titti Improta. Al termine è stato affidato a una delegazione di studenti un claim in stampa 3D per farsi portatori verso amici e compagni di scuola di una cultura della cittadinanza consapevole. «Abbiamo aderito al progetto della Regione - spiega Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine dei giornalisti della Campania - che rientra nelle nostre attività contro bullismo e violenza. In particolare la nostra commissione Pari opportunità ha illustrato agli studenti campani il progetto «Parole in Ordine» sull’uso corretto delle parole».



«Questa è una maniera diversa per parlare ai ragazzi della problematica - ha detto Chiara Marciani, assessore regionale alla Formazione e alle Pari opportunità - con un tir itinerante per tutta la regione che vuole coinvolgere gli studenti per parlare con loro, spiegare insieme all’Ordine dei giornalisti l’importanza delle parole, che spesso - soprattutto sui social - sottovalutiamo. I ragazzi ci hanno raccontato quelle che, secondo loro, possono essere le modalità più efficaci per aiutare non solo i bulli, ma anche chi assiste ad atti di bullismo e spesso non sa come intervenire». I ragazzi che hanno partecipato al tour compileranno un questionario, «da cui ci auguriamo emergano dati importanti per contrastare il fenomeno», conclude la Marciani.



© RIPRODUZIONE RISERVATA