A Napoli «La Quercia», prima comunità per ragazzi adulti

Sarà inaugurata domani mattina a Napoli, alle ore 10.30, nel convento dei Vincenziani nel borgo dei Vergini alla Sanità, la Comunità di accoglienza per ragazzi “La Quercia”. Che ospiterà giovani dai 13 ai 21 anni con difficoltà a trovare una collocazione familiare, o perché troppo grandi o perché provenienti da famiglie di origine che vivono in condizioni di estrema povertà. Obiettivo della comunità sarà quello di dare loro una casa ed avviarli al mondo dello studio, prima, e del lavoro poi.All’inaugurazione saranno presenti, tra gli altri, Il Cardinale di Napoli Crescenzio Sepe, il visitatore dei Vincenziani d’Italia Nicola Albanese, il presidente della Cooperativa Raggio di Sole nonché dell’associazione A Ruota Libera onlus Luca Trapanese ed il Superiore della Casa della missione Salvatore Farì.La Quercia – sottolinea Trapanese - è tra le poche comunità a Napoli che istrada questi giovani alla vita, accompagnandoli in un percorso psicologico, sociale e d’inserimento lavorativo e formativo. L’ordine dei Vincenziani ha dato in comodato d’uso gratuito alla cooperativa Raggio di Sole un'ala del quarto piano del convento. Parliamo di circa 500 metri quadrati, completamente ristrutturati ed arredati. Come associazione A Ruota Libera, invece, ci occuperemo attivamente di tutte le attività legate al volontariato e all’inserimento nell’ambito lavorativo. Per regalare, a questi ragazzi, un futuro migliore”.