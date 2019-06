A Napoli Lush e Rete Lenford insieme contro il bullismo omotransfobico

Venerdì 14 Giugno 2019, 12:40

La bellezza in difesa dei diritti Lgbt. Anche a Napoli l'iniziativa del brand inglese Lush che domani sabato 15 e domenica 16 giugno nello store Lush in via Toledo ospiterà i volontari di Rete Lenford, associazione che favorisce lo studio e la conoscenza tra gli operatori del diritto, ed è impegnata nell’attività di prevenzione, tutela e promozione nel campo della lotta alla discriminazione per l’orientamento sessuale e identità di genere. Nel corso dei primi dieci anni di attività l’associazione ha assistito circa 3.500 persone da tutta Italia.Lush dedica il mese di giugno all’incontro e al confronto con i volontari delle associazioni attive in supporto alle comunità Lgbt locali e lancia un messaggio di uguaglianza, tolleranza e inclusività.Lush Napoli sosterrà il progetto di comunicazione di Rete Lenford contro il bullismo omotransfobico, che intende superare la difficoltà dei ragazzi nel ricevere informazioni adeguate, sia quando sono vittime, sia quando sono a conoscenza di casi di bullismo perpetrati nei confronti di amici e compagni di scuola. Il progetto è rivolto a ragazzi tra i 13 e i 19 anni ed ha come oggetto la diffusione degli strumenti di conoscenza su come agire e reagire, da un punto di vista sociale e giuridico, al bullismo omotransfobico, sia nelle scuole che negli spazi aggregativi extrascolastici. La campagna di comunicazione vivrà sui canali social, primo fra tutti Instagram.Lush Napoli supporterà concretamente Rete Lenford e devolverà tutti i proventi (meno l'iva) delle vendite della crema Charity Pot del fine settimana all’associazione, per sostenere la campagna contro il bullismo omotransfobico e aiutare, insieme ai volontari di Rete Lenford, i ragazzi a superare il sentimento di sfiducia o vergogna e a ricevere tutte le informazioni e il supporto necessario per denunciare episodi di bullismo e fornire loro una rete di sostegno in grado di integrare l’aiuto di adulti, insegnanti e familiari.