A Napoli nasce Ravana. Il primo progetto in Italia di Assistenza Sanitaria per paesi in emergenza sanitaria

Bisogna cogliere quel che di buono c'è anche dai dolorosi finali e quello che hanno fatto la dottoressa Francesca Barrella, il cavaliere Stefano Morelli e la dottoressa Francesca Compagnone.

Dopo la morte della piccola Ravana, una bambina che a causa del coronavirus non ha potuto ricevere la prima assistenza sanitaria dagli ospedali partenopei hanno deciso di creare un Progetto Internazionale, il primo in Italia, che dà la possibilità di cura a tutti pazienti pediatrici e adulti provenienti da paesi in emergenza umanitaria.

APPROFONDIMENTI GLOCAL Napoli porgetto Ravana NOI Intitolato a Daniele e Loris, vittime innocenti della... IL PROGRAMMA Prevenzione a Napoli, dall'Asl 3 Sud il programma... LA SOLIDARIETÀ Napoli, uno sportello rosa per le donne con patologie dermatologiche L'INIZIATIVA Napoli, i ragazzi della Cooperativa Amira presentano “Tutto...

Ravana era una bambina affetta da una malattia congenita che le ha tolto la vita. La piccola, grazie al progetto promosso dalla dottoressa Francesca Barrella, medico internista, poteva beneficiare delle cure necessarie ma purtroppo, questo non è potuto avvenire.

«Avevamo organizzato tutto per poterla portare qui e curarla a ma causa Covid è stata bloccata a Praga. -ha spiegato la dottoressa Barrella-, abbiamo organizzato un secondo viaggio quando era tutto risolto ma purtroppo lei a causa di complicanze della sua malattia non ce l’ha fatta».

Ravana si è interamente costruito e svolto a Napoli, in sinergia con l'azione dei progetti PanMed di Stefano Morelli e Cur'Arti – quest’ultimo, protocollato e messa in tutela dal Mibact.

La collaborazione con personale sanitario della mezza luna curda e di altri paesi in emergenza sanitaria ha dato la possibilità di reclutare pazienti sia pediatrici che adulti. «Siamo veramente grati alle persone che hanno permesso tutto questo”, ha raccontato la Barrella. «Ci sono pazienti provenienti dal Rojava, sono pazienti che sono stati segnalati da colleghi della mezza luna curda, sono veramente degli eroi perché sono colleghi che non solo si sono prodigati nonostante le situazione indigenti, ma continuano a lavorare in uno stato di emergenza bellica».

I medici della mezza luna curda oltre a reclutare pazienti che hanno bisogno di assistenza sanitaria hanno fornito delle relazioni amnestiche, tradotte dall’arabo all’inglese per permettere al personale partenopeo di poter intervenire nei migliori dei modi. E non solo, attraverseranno il confine per trasportare i bambini in Iraq.

«Attraversare il confine significa rischiare la vita. -Ha sottolineato la dottoressa- perché chiaramente ci troviamo sul terreno controllato dall’Isis. Abbiamo stabilito dei contatti con il consolato di Erbil ma anche con altri consolati perché arriveranno bambini dalla Georgia dall’Ucraina».

La rete che ha deciso di collaborare con questo progetto è vastissima, tra questi Azienda Dei Colli (CTO, Cotugno, Monaldi), Santobono-Pausilipon, consolati, Ministero, Farnesina, Unitalsi, Croce Rossa.

A marzo arriveranno quattro bambini curdi dal Rojava. Tra cui un bimbo per trapianto di midollo. «E’ una notizia strepitosa, il dottor Tambaro si è reso disponibile all’accoglienza di un bimbo che necessita di trapianto del midollo è un bambino che ha una cardiopatia congenita ma ha anche bisogno di trapianto a causa di una malattia del sangue. Tutto questo è straordinario», ha affermato l’internista Barrella. «Parliamo di una straordinaria storia di disponibilità immediata da parte delle nostre strutture ospedaliere».

Ricoverare un bambino che necessita di trapianto significa ricoverarlo per un anno e mezzo, infatti, il piccolo insieme alla sua mamma dovrà stare in Italia per un lungo periodo. Inizialmente sarà ricoverato in attesa di trovare un midollo compatibile nel frattempo grazie all’aiuto della struttura Sveva, la mamma del piccolo durante la degenza sarà aiutata ad integrarsi nella società.

«Noi abbiamo un programma che viene continuamente alimentato riguardo all’accoglienza di bambini che arrivano da zone in cui è difficile ottenere per motivi diversi assistenze sanitarie complesse. -ha spiegato il direttore generale dell’ospedale Santobono Pausilipon, Rodolfo Conenna- Ci occupiamo della chirurgia complessa, ovvero, della neurochirurgia, dell’oncologia, delle gravi disabilità».

«Provvediamo sia all'arrivo dei pazienti, sia all'accoglienza dei genitori per il periodo necessario alla degenza, sia naturalmente all'assistenza sanitaria in senso stretto, in accordo con la direzione regionale della salute», ha continuato il direttore.

«In questo momento abbiamo già stipulato e siamo in attesa della possibilità di riceverli tre pazienti dal Venezuela e cosa anche che ci dà molto orgoglio tre pazienti che vengono dalle popolazioni curde e dal nord dell’Iraq. -ha spiegato il direttore generale Conenna- Oggi, diciamo che la sanità campana e specificamente l’ospedale pediatrico Santobono sono in grado di offrire alcune prestazioni ad alta tecnologia che non sono reperibili in stati in cui l’assistenza sanitaria non ha raggiunto questi livelli tecnologici».

«Questo può avvenire grazie alla competenza e grazie alla partecipazione della Regione Campania che autorizza anche le spese per tutto. In questo modo, noi siamo in condizione di dare un valore non solo sanitario ma anche specificamente umanitario a queste attività che noi riteniamo essere come dire parte integrante e qualificante della nostra missione», ha concluso il direttore.

Il progetto è già avviato, una bimba georgiana è arrivata circa due mesi fa, trasportata dalla Croce Rossa insieme al suo papà ed è stata accolta nel reparto di pediatria del prof. Guarino alla Federico II. La piccola paziente ha avuto necessità di ricevere assistenza nutrizionale parenterale e adesso sta meglio.

«La Regione Campania è una regione assistenzialista. Io mi auguro che questa accoglienza e questa assistenza, possa avvenire ovunque, e non solo qui in Campania perché ogni persona merita di avere le cure e l’ospitalità giusta».

Inoltre, per la prima volta in Italia, ci sarà un progetto sulla formazione dei medici di paesi indigenti dal punto di vista sanitario a si farà per la prima volta in Campania.

È già arrivato un medico georgiano e le aziende ospedaliere campane si sono messe a disposizione per la formazione. «Tutto questo è straordinario. Per la prima volta la Regione Campania si mette al centro in Europa di un progetto sulla formazione. A breve arriverà un altro medico georgiano e noi dell’associazione siamo a disposizione per il reclutamento di questi medici e per le spese», ha concluso la dottoressa Francesca Barrella.