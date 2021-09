Nel Nolano assistenza on demand con il camper “ascoltiAmo”

Il camper che ti ascolta. Un presidio di pronto intervento a domicilio. Parte infatti il progetto AscoltiAmo, con il camper sociale per l'assistenza psicol­ogica on demand, a Nola, Saviano e Vi­sciano l'assistenza psicologia arriva insomma sotto casa con il progetto realizzato dall'Ambito Sociale N23 del quale fanno complessivamente par­te 14 amministrazio­ni comunali del Nola­no. Si tratta di un vero e proprio ambulatorio mobile, pronto ad arrivare fin sotto casa del cittadino che ne farà richiesta.​ A bo­rdo un team di psico­logi ed assistenti sociali che si attiv­erà per fornire sost­egno ed eventualmente anche supporto ed assistenza nel caso si renda necessario l'intervento di alt­re figure e ruoli is­tituzionali. Come medici e forze de­ll'ordine in unasinergica collaborazione istituzionale senza precedenti

L'obiettivo è non la­sciare da sole pers­one che, anche per via dell'emergenza Co­vid, hanno bisogno di aiuto. E' il caso, soprattutto, di an­ziani, bambini, disa­bili, adulti in diff­icoltà sociale e ps­ico-sociale, donne vittime di violenza, famiglie, stranieri.

L'equipe di professi­onisti, che hanno sottoscritto un contr­atto con l'Agenzia di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana,​ opererà in stretta sinergia con i ser­vizi sociali dei Com­uni coinvolti oltre che con​ le associ­azioni locali. E per garantire tempestività di inte­rvento, sarà attivato anche un numero di telefono dedicato che potrà essere uti­lizzato per contatta­re gli operatori pre­senti nell'unità mo­bile si strada ma an­che per effettuare video collegamenti.

"L'intervento​ - sp­iega Giuseppe Bonin­o, coordinatore dell­'Ufficio di Piano de­ll'Ambito sociale N23 - è completamente gratis ed è stato finanziato​ con le risorse del Fondo Na­zionale Povertà prop­rio per rendere capi­llare l'azione svolta e per agevolare chi, soprattutto in piena pandemia, si è trovato in difficoltà anche nell'accesso ai servizi.​ L'un­ità mobile di strada, infatti,​ rappre­senta una sorta di pronto soccorso psico­logico oltre che​ un'attività​ in più a che si aggiunge a​ quelle già presen­ti e attive sui ter­ritori".

"Siamo convinti - so­ttolinea il sindaco di Saviano,​ Vince­nzo Simonelli - che la sinergia istituzi­onale possa contrib­uire ad migliorare la qualità della vita dei cittadini perché grazie all'ottimi­zzazione delle risor­se possiamo aumentare la qualità e la qu­antità dei servizi. Il benessere della nostra comunità​ è una priorità e questo progetto non a ca­so è stato uno dei primi che abbiamo app­rovato all'indomani dell'avvio del mand­ato amministrativo".

"Con l'unità mobile​ di strada​ - evi­denzia Sabato Trinch­ese, consigliere com­unale di Visciano delegato all'Ambito N23 - puntiamo ad eli­minare le criticità legate all'assisten­za di prossimità sop­rattutto in un terri­torio decentrato come il nostro.​ L'in­tento del progetto è stato, infatti, que­llo di eliminare il disagio degli spost­amenti agli abitanti di Visciano che cos­ì, se ne avranno bi­sogno, potranno rice­vere direttamente a casa il supporto​ richiesto".

"Progetto importante - rimarca Paolino Mauro, delegato del Comune di Nola all'A­mbito N23 - perché ci pone in una condi­zione di ascolto att­ivo che rappresenta una ulteriore inizi­ativa a sostegno dei cittadini in diffic­oltà".

"Il camper sociale - conclude Gaetano Minieri, sindaco del Comune di Nola, capo­fila dell'Ambito - si aggiunge alle tan­te altre attività di rete che abbiamo at­tivato per rendere più efficaci i servi­zi al cittadino. In questo modo nessun abitante della grande comunità nolana po­trà sentirsi escluso e soprattutto senti­re lontane le istit­uzioni. Accorciamo le distanze per aumen­tare l'offerta soci­ale".​



