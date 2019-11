A Scampia la Casa di Elsa un'officina della legalità

Lunedì 25 Novembre alle 16 si terrà presso l’Aula Magna del Liceo Elsa Morante, in Viale della Resistenza a Scampia, la manifestazione di inaugurazione del progetto Officina di Promozione e Formazione alla Legalità La Casa di Elsa.



Il Liceo Morante, da anni attivo sul territorio di Scampia come presidio di legalità, grazie alla collaborazione con Istituzioni, Forze dell’Ordine, Magistratura e rappresentanti del mondo della cultura, dell’associazionismo, del volontariato e del giornalismo, intende promuovere, attraverso un percorso didattico-educativo, un Centro di Documentazione e di Promozione e Formazione alla legalità. Gli obiettivi: aprire spazi di riflessione condivisa per analizzare proposte educative innovative che promuovano l'apprendimento creativo, il lavoro cooperativo, il dialogo aperto e rispettoso, la convivenza pacifica inclusiva; generare iniziative che incentivino negli studenti e negli insegnanti un maggior impegno sociale; favorire l’interculturalità valorizzando tutti i contributi dei popoli del mondo.



Nel dibattito dopo i saluti e la presentazione del progetto della dirigente scolastica Giuseppina Marzocchella, sono annunciati gli interventi del sindaco Luigi De Magistris, e di esperti della Giustizia e della Scuola e rappresentanti del territorio.