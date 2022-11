A Sorrento la Festa dell'albero, insieme agli studenti si piantano due Pini a Marina Piccola

Si celebra oggi in tutta Italia la Giornata nazionale degli alberi. Per l'occasione, questa mattina, alle ore 11, in piazza Marinai d'Italia, presso l'area portuale di Marina Piccola, a Sorrento, si terrà l'edizione 2022 della Festa dell'albero.

Alla presenza delle istituzioni cittadine e di una rappresentanza degli alunni degli istituti scolastici della città, saranno piantati nelle aiuole del borgo marinaro due Pini d'Aleppo.