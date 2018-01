A Sorrento street food solidale, con Antonino Esposito e la cooperativa Oltre i Sogni

Martedì 2 Gennaio 2018, 15:41 - Ultimo aggiornamento: 02-01-2018 15:41

SORRENTO - Venerdì, dalle ore 18 alle 23, in piazza Angelina Lauro, a Sorrento, Acqu'e Sale e Apereventi, il ristorante pizzeria e la flotta di Ape dello chef pizzaiolo Antonino Esposito, scenderanno in campo per una iniziativa di beneficenza promossa dalla cooperativa Oltre i Sogni e patrocinata dal Comune di Sorrento. L'obiettivo è quello di raccogliere fondi da destinare l'acquisto di un giostra inclusiva per bambini portatori di handicap, da istallare presso il parco Henrik Ibsen.L'Ape Forno e l'Ape Brace proporranno al pubblico la Frusta Sorrentina del maestro Esposito e gli spiedini di provolette, offerte dal Caseificio Due Golfi di Massa Lubrense. «Una giornata di solidarietà nei confronti dei bambini meno fortunati - spiega Antonino Esposito - Anche durante il periodo natalizio, abbiamo accettato con piacere l'invito della cooperativa Oltre i Sogni di dare il nostro contributo per rallegrare i più piccoli, con laboratori legati all'arte della pizza. E per il 2018 abbiamo già in programma altri eventi dedicati ai bimbi, ma non solo, che coinvolgeranno ancora una volta tanti colleghi di tutta Italia che aderiscono al progetto Pizzaioli Uniti».