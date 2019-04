A Villa Domi la II edizione del Party del Sorriso con Angelo Iannelli

Domenica 14 Aprile 2019, 15:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si svolgerà martedi 16 aprile a partire dalle 20 a Villa Domi , dimora storica situata in Via Salita Scudillo 19/A Napoli Dopo il gran successo della scorsa edizione ritorna il “Party del Sorriso” serata di solidarietà dedicata alle persone meno fortunate. L’evento è stato fondato dall’artista poliedrico Angelo Iannelli conosciuto come l’ambasciatore del sorriso per il suo impegno nel sociale ,organizzato dall’Associazione Vesuvius in collaborazione con Villa Domi Eventi del patron Domenico Contessa. I lavori si apriranno con la presentazione del Libro “Professor Pulcinella lezione di Legalità” dell’autore Angelo Iannelli edito da Albatros, con prefazione del Sindaco di Napoli Luigi de Magistris e dell’Assessore Cultura e Turismo Nino Daniele.Una serata dalle mille emozioni, dove cultura, solidarietà e legalità saranno insieme per mostrare la grande bellezza di Napoli come nello stile iannelliano , rivivendo le emozioni degli ultimi eventi recenti, vale a dire il Premio “Ambasciatore del Sorriso” e il Festival “Le Voci di Napoli”. Alla serata sono stati invitati tutti i premiati Ambasciatori del Sorriso delle varie edizioni e diverse sindaci del territorio. Lo spettacolo sarà aperto dalla moda con le sfilate delle modelle dell’ Accademia Maria Mauro e dello stilista Salvatore Fiorentino che presenterà la nuova collezione di abiti da sposa . Attesi gli “Amici di Pulcinella “ ragazzi meno fortunati che si esibiranno e mostreranno la loro bravura , successivamente l’esibizione dei ballerini Salvatore Ciccone e Katia Cavallo, in villa spazio anche la violinista Clelia Romano , l’atmosfera diventerà magica con i giochi di luci di Aigul Duisheeva, glorificata con il tango argentino con i campioni tangheri Antonella Devastato e Francesco Menichini, Il Jazz è affidato al maestro Rocco Di Maiolo e ancora Rosario Scotti di Carlo con le sue percussioni, per il cabaret saranno presenti :Angelo Di Gennaro , Nando Varriale, Enzo Nicolo’, Francesco Casagrande.Tante le eccellenze che hanno confermato la partecipazione al grande evento : Gigi Savoia, Gianni Parisi, Erminio Sinni, Luca Sepe, Mario Maglione, Cosimo Aliberti, Giandomenico Lepore, Pisani Angelo, Arturo Sepe, Diego Macario, Livio Varriale, Antonio Ciccone, Lucio Ciotola, Ida Rendano, Mr Heide, Antonio Buonomo, Francesca Maresca, Giuseppe Gambi ,Gennaro De Crescenzo, Piero del Prete,Luca Sorrento, Ciro Marra, Federica Raimo , Lino Blandizzi, Antoine, Diego Moreno e ancora: Lorenza licenziati ,Magda Mancuso, Ida Piccolo , Marta Krevsum , Laura Tresa, Eduardo Angeloni, Gianni Vigoroso ,Nello Fontanella,Teresa Lucianelli, Dora Chiariello, il Console del Nicaragua Gerry Danesi e quello del Benin ,Giuseppe Gambardella e ancora,tantissimi altri del sociale e della cultura e delle istituzioni , alla consolle DJ Carlo Di Giacomo, non mancheranno esibizioni a sorprese al Friends Angelo Iannelli. la tammurriata Vesuvius con ospite d’eccezione il maestro Romeo Barbaro e le sua tammorra.Durante la serata i "Percorsi D’arte in Tour” in mostra gli artisti: Nadia Basso, Francesco Sellone, Simona Giglio, Giovanni Cardiero, Antonio Lanzetta, Maurizio Fontanella, Leandra’ D’andrea, Giovanni Armenante, Pasquale Mastrangelo, Gorini Antonio e Grieco Stefania. la serata prevede l’ aperitivo e varie degustazioni di Villa Domi eventi, assaggi di mozzarella Sorrentino, la pasta filo di bronzo di Gemme del Vesuvio, la pizza del maestro Luciano Sorbillo, la birra artigianale del Birrificio Borbonico i biscotti di Pezzullo Francesco, il Caffe’ D’angelo , i liquori di Terre Pompeiane, le delizie di Cristino,la cioccolata di Todisco, e ancora le auto in mostra di Salvatore “ Gicar “ per la bellezza femminile, il centro Nausicaa e Vis a’ vis estetica e benessere, per gli addobbi floreali Romano Michele e infine la torta e i dolci del noto pasticciere internazionale Ciro Poppella ,con finale il birtday dello stesso Iannelli.La manifestazione sarà ripresa da Julie Italia, Tele Blu, Otto Channel Tv, In Città, Mario Orlando di Capri Eventi , Telecapri Gianni de Somma,Positano News con Gigione Maresca, la Provincia online, Davide Ponticiello il Barone, DG Photo Art, Alfredo Mariani “DIVI E DIVI” Francesco Russo Direttore Gazzetta dello Spettacolo, non mancheranno tantissimi fotografri , ospiti e vip a sorpresa con l’obbiettivo di fare solidarietà per i meno fortunati e sorridere in una società sempre più triste. La kermesse sarà condotta da Edda Cioffi, Angelo Iannelli ed Emanuela Gambardella