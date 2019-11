«Accendiamo una stella for you», al Teatro Cilea torna l'evento benefico

Lunedì 25 novembre 2019 presso il teatro Cilea di Napoli (ore 20,30) si svolgerà l’evento solidale “Ancora insieme per accendere una stella“ giunto alla decima edizione sotto la presidenza di Maria Rotunno e dedicato ai minori disagiati di Napoli attraverso il progetto “Tutti insieme con lo Sport“ (borse di studio e giornate solidali di sport) ed ai minori ospiti della casa famiglia “Piccoli Soli”. Tanti gli ospiti che aderiscono alla serata, dagli amici di “Un posto al sole” Marzio Honorato e Germano Bellavia, al soprano Raffaella Fraioli, ad Enzo Fischetti (nella foto) e Ciro Giustiniani di Made in Sud, alla Mart Dance Company. Presenti inoltre lo scrittore Amedeo Colella, per lo sport il campione paraolimpico di nuoto Vincenzo Boni, il Posillipo pallanuoto rappresentato dal capitano Paride Saccoia, Tommi Negri e Andrea Scalzone e alcuni rappresentanti della Capri Napoli Marathon. Ultimo aggiornamento: 20:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA