Accoglienza, nasce a Napoli il Forum Sprar/Siproimi

Mercoledì 31 Luglio 2019, 13:38 - Ultimo aggiornamento: 31-07-2019 13:40

Nasce a Napoli il Forum Sprar/Siproimi, rete regionale di enti locali che hanno aderito al sistema di accoglienza decentrata e di organizzazioni del terzo settore impegnate nella realizzazione di progetti volti a valorizzare e potenziare le esperienze territoriali pubbliche e private. «Vogliamo mettere insieme le esperienze virtuose di accoglienza e integrazione che ci sono nel nostro Paese, che hanno saputo creare comunità coese dimostrando che l'immigrazione non è un business ma significa poter vivere in un mondo con più pace. Bisogna eliminare - ha detto il sindaco, Luigi de Magistris - quelle situazioni , create da tutti i governi compreso l'ultimo, per cui l'immigrazione può diventare un peso e una problematica che può far scaturire conflitto sociale».Parlando delle esperienze positive, de Magistris ha citato il modello Riace che - ha affermato - «hanno distrutto. Oggi a Riace il problema non è l'immigrazione ma è l'emigrazione». La costituzione del Forum nasce dalla necessità -come ha spiegato l'assessore ai Diritti di cittadinanza, Laura Marmorale - di avviare e consolidare una relazione diretta e funzionale tra enti locali ed enti gestori dei progetti di accoglienza in Campania per fondare una rete organica e integrata in grado di sostenere un percorso di mutuo supporto e facilitare un'efficace e sistematica interlocuzione con gli organismi centrali. Una necessità legata - come evidenziato - anche alle «radicali modifiche» del sistema Sprar trasformato in Siproimi che sono state introdotte dalla nuova legge in materia di sicurezza approvata dal Parlamento alla fine del 2018. Plauso alla costituzione del Forum è venuta da Luca Pacini, responsabile Welfare e immigrazione dell'Anci, che nel sottolineare «la forte esperienza presente in Campania» ha evidenziato l'importanza «che ci siano un collegamento e un coordinamento a livello regionale perché la rete funzioni. Il Comune di Napoli così si prende carico di attivare, sostenere e movimentare con l'Anci questa rete».