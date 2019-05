La scuola raccontata con i “meme”, domani la premiazione in ricordo della webmaster Di Giovanni

Giovedì 2 Maggio 2019, 11:57 - Ultimo aggiornamento: 02-05-2019 12:21

Acerra. Raccontare la vita a scuola attraverso un “meme”. È il tema di un concorso bandito dalla scuola media “Gaetano Caporale” di Acerra per ricordare una sua ex alunna, Paola Di Giovanni, scomparsa prematuramente ad appena 34 anni. Paola Di Giovanni era una webmaster di successo che ha lavorato per Seat-Pagine Gialle, ma anche nel campo della moda.In suo onore gli alunni della Caporale hanno imparato a comporre dei “meme”, cioè quei tormentoni che spontaneamente si diffondono in maniera virale sul web. Frasi, immagini, video o foto per raccontare, come si fa sui social, i motivi o meglio l’orgoglio di frequentare e studiare alla scuola media “Caporale”. La premiazione per i migliori “tormentoni” è stata fissata per venerdì prossimo al teatro Italia: ai primi tre classificati verrà destinato una piccola somma in danaro e la soddisfazione di veder pubblicato sul sito della scuola i propri lavori. Il concorso “Studi alla Caporale? Certo e meme vanto” è stato organizzato dalla scuola diretta dalla preside Anna Iossa, con il patrocinio della diocesi di Acerra, del Comune e del locale circolo Rotary club e su proposta dei genitori della giovane webmaster. I lavori di composizione si sono svolti a scuola con l’ausilio dei docenti di tecnologia che hanno guidato gli studenti nell’uso del cellulare per la realizzazione dei “meme”. “Con questo progetto, si è voluto dare la possibilità ai ragazzi di sperimentare e dare prova di una nuova forma di divulgazione delle idee, rappresentando la realtà scolastica con l’utilizzo di un linguaggio semplice, efficace, diretto e divertente”, hanno spiegato gli organizzatori del singolare concorso scolastico.