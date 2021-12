Acerra, «Shalom» e lo spettacolo di beneficenza per i più poveri

Una canzone di pace per aiutare gli orfani, i bambini affidati alle case famiglia, o tutti coloro che stanno soffrendo la povertà. È l'intento che un gruppo di artisti si è prefissato incidendo «Shalom», una canzone in dialetto napoletano, già online sui social network, e che sarà portata in scena il prossimo 5 gennaio ad Acerra (Napoli), con uno spettacolo i cui proventi saranno interamente devoluti in beneficenza. A mettere nero su bianco le speranze di pace e l'augurio di «abbracciare la vita che dura un istante», sono stati Nino Forte e Angelo Iossa, già impegnati in altre iniziative sociali.

Forte, tra l'altro, è noto al grande pubblico per essere riuscito a formare una band di ex detenuti del carcere di Sulmona e a portarli in tv a cantare per beneficenza. «Pensavamo che la pandemia potesse rendere tutti più buoni - ha spiegato - ed invece ha solo incattivito di più le persone.

Shalom significa “pace”, ed è quello che auguriamo in questa canzone, dove sono racchiuse le varie foto dell'essere umano, da quello orgoglioso che non fa il primo passo per fare pace con amici o parenti, a quelli sconfortati che non hanno più voglia di credere in un futuro migliore. Una vita, quella odierna, diventata un mordi e fuggi, senza i valori essenziali che dovrebbero essere il quotidiano, la normalità. E noi con questo brano vogliamo solo dare un messaggio normale: fare del bene ti fa sentire bene, ti dà più piacere che ricevere».

Forte e Iossa sono riusciti a raccogliere attorno a loro altri 22 artisti, quasi tutti napoletani. «Credono ancora in quei valori - ha concluso Forte - e insieme vogliamo dare il nostro contributo per poter accendere la speranza nei cuori di chi ora non ne ha. Il ricavato dello spettacolo e della vendita della canzone, sarà interamente devoluto in beneficenza agli orfani, ai bambini affidati alle case famiglia, a chi versa in difficoltà, e per farlo chiediamo l'aiuto di tutti».