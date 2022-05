Figli in famiglia, un libro e un'iniziativa: «Adotta uno scugnizzo a distanza per un'estate serena»

Domani, sabato 21 marzo alle ore 11 nella Oasi in Via Ferrante Imparato 111, nella sede della Onlus Figli in famiglia sarà presentato il libro "Una storia di provvidenza" della presidente dell'Associazione, Carmela Manco, con la prefazione dell'arcivescovo Mimmo Battaglia che sarà presente all'incontro. Parteciperanno anche Giacomo di Gennaro, ordinario di sociologia università degli studi di Napoli Federico II, e Marco Valentini Consigliere di Stato. Ha scitto l'arcivescovo di Napoli nel suo incipit: «Perché non c’è altra via per curare Napoli se non quella di partire dai suoi figli più fragili, dai suoi piccoli indifesi, da quei tanti occhi che sognano un futuro fatto di maggiori possibilità di crescita e di realizzazione. […] I figli sono di tutti e ognuno è chiamato ad essere per loro famiglia».

E infatti la Onlus, che lavora da decenni a San Giovanni, proprio in questi giorni ha lanciato la sua ennesima iniziativa: la proposta di adottare a distanza uno scuglizzo per il periodo estivo. «Quando sentiamo di un minore che commette un crimine, viene facile dire “ha scelto quella strada”, eppure vi sveliamo un’amara verità: non sempre è così - è scritto nella pagina facebook dell'organizzazione -. Quando mancano le prospettive, le possibilità e le risorse, scegliere è un lusso che non tutti possono permettersi. Soprattutto se sono considerati ultimi, dimenticati e invisibili agli occhi del mondo».

E quindi l'appello: «Questa è la tua occasione per cambiare le cose: contribuisci ad adottare a distanza uno scugnizzo per tutto il periodo estivo: permetterai nello specifico a uno dei bambini di stare al sicuro e di scoprire un mondo sano fatto di giochi, di mare, di gite e di pranzi sereni, invece di essere a rischio di diventare manovalanza per la criminalità organizzata».