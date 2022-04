Afragola, l'associazione «La battaglia di Andrea» distribuisce uova e colombe per Pasqua

«La Battaglia di Andrea» oltre ad essere un' associazione combattiva per i diritti dei disabili, è un' associazione che non si tira mai indietro anche ad aiutare le famiglie meno abbienti, specie nei periodi di festa.

«È ormai consuetudine per noi, a Natale e a Pasqua portare i doni alle famiglie di Afragola, la nostra città - dichiara Asia Maraucci - doni che ci vengono offerti da Marican s.p.a, che non si tira mai indietro ad aiutare il prossimo. Da domani inizieremo la distribuzione di colombe e uova pasquali cercando di rendere la Pasqua più dolce alla nostra gente, a chi ogni giorni soffre per i problemi quotidiani legati alle difficoltà ordinarie e alla disabilità. La famiglia Canciello è una grande risorsa per noi - prosegue - ci aiuta ad aiutare, e questa è la cosa più bella del mondo. Parte della distribuzione sarà svolta anche all'interno dell'Aias di Afragola - conclude - centro di riabilitazione fiore all'occhiello della nostra città».