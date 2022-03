Afragola, proseguono i corsi di primo soccorso e disostruzione de «La Battaglia di Andrea»

Proseguono i corsi di primo soccorso e disostruzione ad Afragola, organizzati da «La Battaglia di Andrea» in collaborazione con la Protezione Civile Le Aquile di Casoria. Prossima tappa sarà l'Istituto Comprensivo di Afragola Marconi, diretto dalla Ds Immacolata Davide, e saranno destinati alle docenti di sostegno.

«Cerchiamo di fare tutto per favorire la vita dei bambini disabili - dichiara Asia Maraucci, presidente de La Battaglia di Andrea - ecco perchè abbiamo deciso di formare genitori e docenti, perchè è giusto essere pronti ad ogni evenienza. Non ci fermeremo quì - prosegue - e soprattutto ci estenderemo in una scuola di Crispano e in alcuni comuni del casertano, poichè noi non abbiamo ne divise ne siamo dipendenti da qualcuno, la ciò che contraddistingue La Battaglia di Andrea è l'indipendenza nelle scelte e decisioni, noi dipendiamo solo ed esclusivamente dall'aiuto che diamo a chi più ne ha bisogno. Nei prossimi giorni - conclude - pubblicheremo sui nostri social il calendario completo».