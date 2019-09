AfroNapoli United festeggio dieci anni nel centro sociale

Festa ieri sera nei locali del centro sociale Mezzocannone Occupato, nel centro storico di Napoli, per i 10 anni dell'Afro- Napoli United, la squadra antirazzista che quest'anno, per la seconda stagione consecutiva, disputerà il campionato di Eccellenza Campania. La festa è stata aperta da una lettera del vicepresidente Francesco Fasano che ha ripercorso le tappe della storia della società sportiva nata nell'ottobre 2009 «per fornire concrete opportunità di integrazione ai migranti che vivono la città di Napoli e lanciare, attraverso lo sport più popolare del mondo, messaggi di antirazzismo, tolleranza e accoglienza». Il presidente Antonio Gargiulo ha parlato di «dieci anni di crescita costante» e ha invitato a «guardare avanti ai prossimi dieci anni per continuare a crescere con il supporto e l'aiuto della gran parte di questa città che si distingue da una società oramai piuttosto egoista e abbagliata da un crescente odio verso i più deboli. Siamo l'alternativa a tutto questo e al mondo del calcio moderno, che è sempre lo sport più bello del mondo, ma che presenta criticità pesanti in quanto sembra aver smarrito il vero valore dello sport per far posto esclusivamente ad interessi diversi». Dopo gli interventi sono stati presentati al pubblico lo staff tecnico e la squadra a disposizione di mister Salvatore Ambrosino, al suo terzo anno alla guida della panchina afronapoletana, che quest'anno sarà composta da giocatori provenienti da paesi come Ghana, Sierra Leone, Argentina, Portogallo e Francia, oltre che da diversi giocatori napoletani. Presentate anche le maglie da gioco, disegnate da Filomena Romano e Alberto Iorio e prodotte dal marchio d'abbigliamento sportivo Rage Sport. Spazio poi al concerto musicale che ha visto la partecipazione di artisti che negli anni hanno sostenuto il progetto Afro- Napoli, tra questi Zulù, Jovine, Andrea Tartaglia, La Maschera e Peppoh. L'Afro- Napoli esordirà in campionato sabato 7 settembre alle ore 16 contro il Marcianise nello stadio «Alberto Vallefuoco» di Mugnano ( Napoli).

Venerdì 6 Settembre 2019, 13:11

