Al ministero della Cultura le «Ali spezzate» di Annalisa Durante

Giovedì 17 Ottobre 2019, 07:35

Si è tenuta a Roma presso la sede del Ministero dei Beni Culturali l'iniziativa "Dalle ali spezzate di Annalisa Durante a diritto ala felicità", terza tappa della "Meridiana dell'incontro", promossa dall' dall’associazione Annalisa Durante ed attuato in collaborazione con Asso.Gio.Ca., con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’assessorato alla Cultura del Comune di Napoli.L'incontro è stato introdotto dalla direttrice della biblioteca del MiBACT Marina Battaglini, dall'onrevole Paolo Siani e dalla referente dello spazio comunale Piazza Forcella, Francesca Saviano, che ha portato il saluto dell’cssessore alla Cultura di Napoli Nino Daniele. Poi gli interventi di Maria Pia Viola per Assogioca e dello scrittore Paolo Miggiano, autore del libro “Ali Spezzate”, accompagnato dalle letture dell’attrice Annalisa Insardà e dalle testimonianze di Giovanni Durante (papà della giovane vittima innocente di camorra), di Giuseppe Perna (presidente dell'associazione) e di Camilla Cuparo, che dalla storia di Annalisa ha ricavato una sceneggiatura per la produzione di un film.Un'allieva dell'Istituto Paolo Borsellino di Napoli ha dedicato una poesia ad Annalisa che ha fatto commuovere tutti gli invitati di Roma e i presenti in sala, accompagnata da un'altra allieva che ha letto una lettera per il Ministro e dalle docenti Lucia Menna e Francesca Torino. Peppe Cerillo ha presentato poi il libro “APPuntamento a Forcella” realizzato in pop up, e degli scambi tra i giovani dell’I.C. a cui è seguito il gemellaggio con il Liceo Artistico Via di Ripetta di Roma diretto dalla preside Anna De Santis e con ’Associazione Tota Pulchra per la promozione delle Arti, presieduta da Mons. Jean Marie Gervais, Prefetto Coadiutore del Capitolo Vaticano.“Forcella incontra Roma” è la terza tappa dei gemellaggi nazionali realizzati con i minori di Forcella, dopo le tappe di Castellamonte (TO) e di Taormina (ME). Lo scopo è condividere l’impegno per la legalità attraverso l’arte e la cultura, All'uscita abbiamo incontrato il deputato Gennaro Migliore. Al Mibact ha partecipato invece con noi l'on. Paolo Siani. "E' stata una grandissima emozione per Forcella essere ricevuti nella storica Biblioteca della Sala della Crociera, con la quale abbiamo condiviso l'esperienza sociale della Biblioteca Annalisa Durante" , ha commentato Giuseppe Perna, presidente dell' associazione sorta in memoria di Annalisa.