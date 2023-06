Al Monastero delle Trentatré tra arte e impegno sociale

Arte e impegno sociale nelle antiche cantine del Monastero di Santa Maria in Gerusalemme detto delle Trentatré in via Armanni.

Connessioni aps con l’associazione Chiamami per nome e L'Atrio delle Trentatré Onlus ha organizzato un evento espositivo con prodotti realizzati da ragazzi diversamente abili, indigenti, donne vittime di violenze e anziani. L'appuntamento è da domani, venerdì 9 giugno, a domenica. E poi anche per l'altro fine settimana. Si tratta di un progetto partito mesi fa da Torre del Greco dall'associazione “Chiamami per nome" che svolge sul territorio torrese una mission sociale con le categorie vulnerabili.

Nello specifico sono attivi i laboratori di arte e di attività artistica che vedono coinvolti un gruppo di ragazzi e ragazze.

Il percorso operativo è coordinato da Aldo Ciaramella e dall’artista Raffaella Vitiello. Ed ora è giunto il momento di vedere cosa hanno realizzato. A coordinare i ragazzi anche Giovanni Mangiacapra.

L'attività espositiva si terrà venerdì 9 giugno delle 16 30 alle ore 19, sabato 10 dalle ore 10 alle ore 13 il pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 19.00 .

Domenica 11 dalle ore 10.30 alle ore 12.30 il pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 18.30.

Seguono sabato 17 e domenica 18 con i seguenti orari dalle ore 10.30 alle ore 12.30 il pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 18.30.

Per appuntamenti e/o contatti o informazioni raffaellavitiello72@gmail.com,

connessioniarte@virgilio.it