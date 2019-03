Al Policlinico Federico II arriva «Boot Camp», il kit per le neomamme

Martedì 26 Marzo 2019, 15:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

mercoledì 27 marzo alle ore 10.30 presso l'Isola del Sorriso del Policlinico Federico II (secondo piano, Pediatria, Via Pansini 5) si presenta l'iniziativa “Boot Camp”, un vero e proprio kit di addestramento per i neo genitori della Campania con consigli e suggerimenti utili per le famiglie con bambini e bambine, per seguire con consapevolezza il percorso dei propri figli “dentro e fuori la pancia di mamma”. Sarà presentel'assessore Chiara Marciani della Regione Campania alla Formazione e Pari Opportunità,I kit saranno consegnati dal personale federiciano alle neomamme all'atto della dimissione presso il punto nascita del DAI Materno Infantile dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II.Interverranno: il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia Luigi Califano; il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, Vincenzo Viggiani, il Direttore del DAI Materno-Infantile, Giuseppe De Placido e i direttori e i responsabili delle unità di area ostetrico-ginecologica e pediatrica.«Il kit rappresenta un ulteriore ed importante servizio di accompagnamento per le neomamme che il centro federiciano di ostetricia e ginecologia, punto di riferimento per tutte le patologie materno-feto-neonatali, non solo per la regione Campania ma anche per le regioni limitrofe, potrà offrire alle numerose donne che si affidano alle nostre cure. Il centro rappresenta, infatti, il punto nascita principale della regione con circa 2500 parti all’anno, di cui oltre il 50% sono l’esito di gravidanze a rischio» racconta De Placido.