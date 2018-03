Al questore De Iesu il premio Internazionale alla carriera Sublimitas

Lunedì 12 Marzo 2018, 17:12 - Ultimo aggiornamento: 12-03-2018 17:12

Assegnato ad Antonio De Iesu il premio internazionale alla carriera "Sublimitas", istituito diciotto anni fa dal presidente della Fibes, Peppino Colarusso, e diventato soprattutto un ambito traguardo per professionisti e autorevoli rappresentanti delle istituzioni e del mondo della cultura, dell’arte, dell’imprenditoria e dello spettacolo. La consegna del premio al Questore di Napoli é avvenuta nel corso della serata di gala tenutasi ad Ariano Irpino, eletta a capitale di un premio imitato e assai apprezzato."Sono orgoglioso delle mie origini contadine – ha esclamato Antonio De Iesu, da un anno alla guida della Questura di via Medina-. Mio padre si sarebbe commosso fino alle lacrime per questi riconoscimenti che ricevo dalla mia terra. Ho dedicato la vita alla Polizia e sono grato proprio a quei valori che ho ricevuto dalla mia famiglia, umile e contadina”. Gli altri riconoscimenti sono stati assegnati, tra gli altri, al prefetto di Avellino, Maria Tirone (sono grata alla Fibes che ha voluto premiarmi sulla fiducia visto che sono pochi mesi che guido la Prefettura di Avellino e ancora di più lo sono perché in Irpinia sto scoprendo una straordinaria capacità di aggregazione. Gli irpini hanno una marcia in più, e mi colpisce soprattutto l’elevato livello culturale della gente d’Irpinia ), al direttore d’orchestra Enzo Campagnoli, a Piernicola Silvis, già questore e scrittore, a Giovanni Savignano, medico e scrittore, al prof Enrico Dell’Orfano, al dirigente scolastico Franco Di Cecilia, al direttore di Ottochannel Pierluigi Melillo.E ancora ai giornalisti Rai Gianfranco Coppola e Rino Genovese, a Franco Buononato, alla dirigente regionale Roberta Santaniello, al comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Rosa D’Eliseo, al pittore Nicola Pica, a Nicola Perrotti, organettista di Frigento, al capo servizio de La Gazzetta dello Sport Filippo Di Chiara, originario di Sturno ma emigrato diciotto anni fa per lavoro a Milano, all’imprenditore Domenico Santonastaso.