Particolarmente ricco il programma di iniziative e attività proposto dallo storico Lions Club Napoli 1799, presieduto da Ettore Nardi. Si inizia infatti sabato 10 marzo, con il convegno dal titolo «Rischi naturali ed antropici», organizzato dal Multidistretto Lions 108 Italy, insieme ai club Napoli 1799 e Napoli Capodimonte ed in partnership con l’Ordine degli ingegneri di Napoli, del quale Nardi è anche consigliere.Rappresentanti Lions ed esperti di settore, tra i quali il Presidente della Federazione ingegneri per i beni culturali, arte e tecnologie, Luigi Vinci, il Consigliere Segretario dell’Associazione Ingegneri per l’Emergenza del Consiglio Nazionale Ingegneri, Eduardo Pace e il Segretario regionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri, Francesco Agliata, analizzeranno la recente riforma della protezione civile e presenteranno il programma «Lions Alert», incentrato sull’impegno dei soci Lions nella prevenzione e superamento delle emergenze.Dalla prevenzione delle calamità naturali, a quella delle malattie dismetaboliche e all’educazione ai sani e corretti stili di vita: martedì 13 marzo, alla Scuola Media «Maiuri», sarà presentato il progetto del club «I Lions contro il Diabete», incentrato sulla prevenzione e diagnosi precoce del diabete dell’età infantile, nell’ambito delle cinque «sfide di Service del Centenario Lions». Il progetto che prevede, corsi di informazione, attività di screening sul rischio di ammalarsi di diabete e avviamento ad attività sportive, sarà realizzato in collaborazione con il Coni Campania e la Federazione Italiana Tennis da Tavolo. Alla giornata di presentazione parteciperanno la Dirigente della scuola «Maiuri», Aurora Alfano, il Direttore Generale dell’Ospedale Cardarelli, Ciro Verdoliva, la Responsabile del Centro Obesità e Patologie Endocrine correlate, Maria Rosaria Licenziati, la Coordinatrice della Associazione di pazienti diabetici della Regione Campania, Fabiana Anastasio, il Presidente del Coni Campania, Sergio Roncelli e quello della FITeT Campania, Paolo Persico. Le conclusioni sono affidate a Franco Lanza, medico e responsabile delle attività di servizio del Lions. Club Napoli1799.L’8 aprile il Club parteciperà poi attivamente al Lions Day, con iniziative a via Scarlatti e a piazza Santa Caterina da Siena volte a far conoscere alla cittadinanza l’associazione internazionale, le molteplici attività di servizio e i tanti progetti di sostegno ai meno fortunati, come «Stelle in Strada» che da anni vede il club Napoli 1799 in prima linea nel supporto ai senza fissa dimora.La solidarietà e le iniziative per il sociale hanno anche bisogno di solidi e certi riferimenti normativi: in quest’ottica si inquadra il secondo appuntamento di formazione sul tema del Codice del Terzo Settore e dei Decreti Attuativi, in programma per martedì 10 aprile, a partire dalle ore 15, nella sede dell’Ordine dei Commercialisti di Napoli. L’incontro organizzato con l’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Napoli e l’Associazione «Amici degli Archivi Onlus», vedrà la partecipazione di rappresentanti del mondo accademico, dell’associazionismo e delle istituzioni e tra questi gli Assessori Amedeo Lepore della Regione Campania e Nino Daniele del Comune di Napoli.La sinergia con gli ordini professionali, le istituzioni e la scuola, è alla base anche del progetto, «I giovani tra università e mondo del lavoro», che sarà realizzato dai soci del Club Lions nei licei «Brunelleschi» di Afragola e «Flacco» di Portici per contribuire alla formazione, informazione e orientamento in uscita degli studenti.Particolare interesse sta suscitando nei giovani di Napoli e provincia il concorso di scrittura e redazione di fumetti, storie o racconti, «Disegnamoci», ideato sempre dal Club Napoli 1799 per sensibilizzare in modo innovativo al tema della disabilità. Il concorso è realizzato in collaborazione con l'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, Sezione di Cicciano e gode del patrocinio della Città Metropolitana di Napoli, che ospiterà la premiazione finale.«Il club Napoli 1799 – spiega il presidente Ettore Nardi – è da sempre animato dal vero spirito lionistico, che è sinonimo di impegno sociale, culturale e di solidarietà e che si concretizzerà nelle prossime settimane in molteplici azioni su vari versanti. Riteniamo sia indispensabile dare il nostro contributo di conoscenze, competenze e entusiasmo ed essere esempi virtuosi per la comunità, mettendoci al servizio della collettività, delle giovani generazioni e dei meno fortunati, con l’intento di promuovere coesione sociale e crescita umana e culturale, nel pieno rispetto del We Serve, motto da oltre cento anni della nostra associazione».«La nostra attività di servizio - afferma Franco Lanza, responsabile delle attività di servizio del club – non ha rinnegato il modello di solidarietà caritatevole, dedicando molte risorse, come nel caso dell’attività di “stelle in strada”, alla distribuzione di pasti, farmaci e vestiario ai meno fortunati. Oggi, i nostri services mirano a migliorare la qualità della vita delle nostre comunità e quindi vengono programmate sulla scorta del rilevamento dei bisogni delle stesse, ispirate ad una sorta di dottrina sociale che il lionismo esprime, fondata sul principio della centralità e perfettibilità dell’uomo e delle cose umane. Vista in questa ottica, appare evidente la indispensabilità della coazione: pensare con, agire con».