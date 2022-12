«All you can eat», la cena spettacolo con le cuoche di CuciNapoli Est

Nel quartiere spesso martoriato ma anche tutelato e protetto da efficientissime Forze dell’Ordine si sviluppa una straordinaria esperienza di intervento sociale, culturale, formativo che coinvolge bambini, donne, studenti, grazie ad associazioni dalla lunga storia, come «Maestri di Strada Onlus» e ad altre più giovani, oggi riunite in una formidabile Ats, Associazione Temporanea di Scopo e Circolo Arci.

«AsCenDeR-Centro Documentazione e Ricerca», attivo a partire dalla Legge regionale anticamorra 39/85, sta attivando l’esperienza di «CuciNapoliEst», grazie ad un bando dei Quartieri dell’Innovazione, con il Comune di Napoli ed i fondi del Pon Metro 2014-2020. Tante cose si muovono, ma talvolta con troppa lentezza. Raccolgo l’appello alle Istituzioni del nostro Vescovo Don Mimmo Battaglia perché ci sia una svolta positiva per il «Patto Educativo». Marco Rossi Doria ha spiegato le ragioni di qualche imperizia o ritardo. Io stesso ho lavorato nelle istituzioni, al fianco di tre sindaci e poi in Regione Campania e nell’Ufficio Scolastico Regionale con almeno 5 Direttori. So bene della generosa disponibilità e dell’alacre lavoro. Ma subdolamente la burocrazia irretisce e imprigiona. Ci vuole una grande scossa ed un lavoro condiviso collettivo per venire incontro all’insostituibile contributo del Terzo Settore. Se ne potrà parlare anche alla cena-spettacolo di venerdì 16 dicembre 2022.

«All you can eat» è il titolo di una serata suddivisa in due azioni teatrali in cui il cibo è il protagonista. In P-Assaggi, a cura di APS Trerrote e Maestri di Strada Onlus, una serie di monologhi in forma itinerante compongono un ricettario delle vicende umane, frutto di un laboratorio con i giovani della zona Est, in cui ricordi e storie di quartiere sono stati rielaborati per la scena in frammenti che gli autori stessi interpreteranno. Con Il Talismano della Felicità, a cura di Collettivo lunAzione, gli spettatori si immergono in una cena-spettacolo: il loro coinvolgimento è speciale, poiché le attrici-cuoche preparano dal vivo le pietanze che vengono consumate dal pubblico. Esploreremo i caratteri inquietanti che i riti magici della cucina possono talvolta assumere, grazie a due monologhi premiati dal festival torinese Play with food nel 2021. La performance sarà supportata dalle cuoche di CuciNapoli Est, la cucina sociale in fase di avviamento presso il Centro Colonna, a cura di AsCenDeR, Nuova Cooperazione Organizzata, Le Kassandre e dello stesso Collettivo lunAzione.