Alla Fondazione Pianoterra un premio dalla Finlandia

Lunedì 10 Giugno 2019, 21:06

L’Ambasciata di Finlandia a Roma ha deciso di premiare la fondazione Pianoterra, molto attiva in diversi quartieri di Napoli, a partire dal Rione Sanità, con un riconoscimento speciale nell’ambito della campagna Hän, lanciata in tutto il mondo dal paese scandinavo per promuovere l’uguaglianza. La fondazione riceverà il riconoscimento dall’Ambasciatore di Finlandia in Italia Janne Taalas presso l’Ambasciata di Finlandia.Si legge nelle motivazioni del premio: "L’Associazione Pianoterra Onlus combatte la disuguaglianza offrendo servizi e assistenza alle famiglie più vulnerabili. Pianoterra mira a prevenire problemi di salute e di sviluppo indotti dalla povertà e dall’isolamento sociale. I loro servizi sono rivolti principalmente alle madri e ai loro figli".Tanti sono i progetti della fondazione, sposor: 1000 Giorni, Sanit-Hub, Un ponte per l’autonomia, Nest | Nido Educazione Servizi Territorio. Il programma 1000 Giorni, che Pianoterra ha ideato in collaborazione con l’Associazione Culturale Pediatri, offre alle famiglie più vulnerabili servizi e attività di cura e benessere centrati soprattutto sulla coppia madre-bambino. È con questo scopo che è stata ideata la Valigia Maternità: una valigia completa di beni necessari al puerperio e ai primi giorni di vita del bambino. Si tratta della versione italiana della Baby box finlandese