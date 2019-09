Alopecia day: anche a Napoli la giornata di sensibilizzazione

Lunedì 9 Settembre 2019, 12:50

Fa tappa anche a Napoli, il prossimo 13 settembre, l’ Alopecia Areata Day 2019, una giornata tutta dedicata alla informazione e sensibilizzazione su questo tipo di malattia. L’Alopecia Areata è una malattia di tipologia rara, di origine genetica e di tipo autoimmune, non ancora riconosciuta dal Ministero della Salute. Chi ne è affetto, ad oggi non ha diritto ad un protocollo medico nazionale, non ha diritto al riconoscimento amministrativo e medico, che preveda cure e accettazione di uno stato di invalidità permanente o non. Ecco perché l'Alopecia areata day assume una particolare importanza: chiunque abbia avuto in passato, o recentemente, la comparsa di una o più chiazze sul cuoio capelluto o sul corpo, prive di capelli o peli, può raggiungere uno dei punti ospedalieri che aderiscono all'iniziativa per un consulto dermatologico gratuito e ricevere informazioni. A Napoli è possibile farlo presso i policlinici "Vanvitelli" e Federico II.La Presidente dell’associazione “No profit Alopecia & Friends” è Claudia Cassia. la coordinatrice degli eventi per napoletani previsti all’ Università Federico II, invece, è Lucia La Marca, nota anche come "La ragazza col Turbante". Lucia, originaria di Ottaviano, porta avanti da tempo una battaglia per affermare il diritto alla bellezze anche di persone che soffrono di questa particolare patologia. Per maggior informazioni: www.alopeciaareataandfriends.comL’Associazione, vi aspetta presso le seguenti strutture ospedaliere:ANCONA – Ospedali Riuniti Ancona Ambulatori Settore B DermatologiaBOLOGNA – Policlinico Sant’ Orsola-Malpighi Unità Operativa Dermatologia.ROMA – Università di Roma La Sapienza A.O.U. Policlinico Umberto I ClinicaDermatologica.PAVIA – IRCCS Policlinico San Matteo Clinica Dermatologica.CATANIA – A.O.U. Policlinico Vittorio Emanuele P.O. Gaspare Rodolico.CAGLIARI – Università di Cagliari Dip. to Scienze Mediche e Sanità Pubblica.Clinica Dermatologica.CITTÀ DI NAPOLI – Università della Campania “Luigi Vanvitelli ” Nuovo Policlinico.CITTÀ DI NAPOLI – Università di Napoli Federico II . Dip. to di Igiene Pubblica, Farmacoutilizzazione e Dermatologia