​Amazon sostiene la Fondazione dell’ospedale Santobono Pausilipon di Napoli

Lunedì 30 Settembre 2019, 18:37

Nell’ambito dell’iniziativa Amazon Goes Gold a sostegno della lotta ai tumori dell’infanzia, Amazon ha effettuato una donazione a favore della Fondazione Santobono Pausilipon di Napoli. La missione della Fondazione è affiancare e supportare l’azienda ospedaliera pediatrica Santobono Pausilipon di Napoli, con l’obiettivo di migliorare la vita in ospedale per i piccoli pazienti ed i loro familiari con particolare riferimento alle problematiche sanitarie e a quelle relative ad aspetti sociosanitari e psicopedagogici.Un gruppo di dipendenti del deposito di smistamento Amazon di Arzanosi è recato presso l’ospedale dove ha incontrato i responsabili dell'associazione che utilizzeranno il buono ricevuto in dono dall'azienda per acquistare diversi prodotti utili al reparto di Oncoematologia pediatrica.Le donazioni continueranno nelle prossime settimane: i centri di distribuzione, i centri di smistamento, i depositi di smistamento e le altre sedi Amazon in Italia contribuiranno a sostenere strutture sanitarie e associazioni che si occupano di aiutare bambini affetti da tumore e le loro famiglie.Ogni anno sono oltre 300.000 i bambini a cui viene diagnosticato un tumore. Tra le malattie non trasmissibili, il cancro rappresenta la principale causa di decesso in età infantile nel mondo. Per questo motivo, a settembre, mese dedicato ai tumori dell’infanzia a livello globale, Amazon ha lanciato #AmazonGoesGold, non solo per sensibilizzare gli individui in merito a questo tema, ma anche per richiamare l’attenzione sul preziosissimo lavoro svolto da tante associazioni e organizzazioni, per migliorare il tasso di sopravvivenza e trovare cure efficaci per sconfiggere i tumori infantili.Come gesto di solidarietà, migliaia di dipendenti Amazon si sono recati nei giorni scorsi al lavoro in pigiama, in Italia e in tutta Europa, Nord America, Australia e Giappone. Il pigiama, infatti, è la 'divisa' che ogni bambino indossa nella sua battaglia quotidiana contro il tumore.