Amica bike, volontati in bicicletta per aiutare anziani e disabili

Giovedì 4 Luglio 2019, 11:21

Domani, venerdì 5 luglio alle 12 in piazzetta Orefici, l’Associazione Gioventù Cattolica ente capofila del progetto “Insolitamente” agenzie di Cittadinanza per il territorio della II Municipalità (finanziato dall’assessorato al Welfare del Comune di Napoli e dal Centro servisi per il volontariato Napoli) presenterà le attività del progetto ed il nuovo servizio volontari in bici che prevede assistenza leggera agli anziani ed ai disabili.Saranno presenti l’Assessore al Welfare del Comune di Napoli Roberta Gaeta, il presidente del CSV Napoli Nicola Caprio, il presidente della II Municipalità Francesco Chirico, l’assessore alle politiche sociali della II Municipalità Susy Cimminiello ed il presidente dell’Asso. Gio. Ca. Gianfranco Wurzburger.In piazza verrà presentata anche la flotta composta da 5 biciclette personalizzate che saranno utilizzate per il servizio e ci sarà l’ausilio della FIAB Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta – Cicloverdi per la formazione dei volontari in bici.«Un evento – dice Gianfranco Wurzburger presidente di Asso. Gio. Ca. - per presentare un servizio realizzato dagli operatori del progetto agenzie di cittadinanza che vuole essere innovativo, incisivo e soprattutto utile agli anziani ed ai disabili del territorio. L’idea dell’amika bike vuole stimolare i nostri concittadini del centro storico ad utilizzare sempre più le biciclette per muoverci tra i nostri fantastici vicoli. Purtroppo mancano ancora i parcheggi dedicati e per questo motivo ed anche per salvaguardare le biciclette, abbiamo chiesto la disponibilità delle parrocchie a poter “parcheggiare” le bici provvisoriamente durante gli interventi nelle strutture chiesastiche».